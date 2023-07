Cette voiture électrique Hyundai fait plus de bruit qu’une thermique, avec sa batterie XXL

Après plusieurs campagnes de teasing, Hyundai vient de lever le voile sur son premier modèle sportif 100 % électrique avec la Ioniq 5 N. Sous le capot, nous retrouvons deux moteurs électriques délivrant une puissance maximale de 650 ch en mode boost et 770 Nm de couple. Avec une toute nouvelle batterie.

Les voitures électriques « abordables » et sportives (c’est-à-dire autre chose que des supercars à plusieurs millions d’euros) sont encore rares sur le marché, même si la MG4 XPower vient bousculer un peu les lignes avec ses deux moteurs lui conférant 430 ch, aux côtés de la Tesla Model 3 Performance.

Pour aller trouver une sportive électrique, ce n’est pas chez les Européens qu’il faut aller chercher, mais bien chez les Asiatiques. Après la redoutable Kia EV6 GT et ses 585 ch, Hyundai dévoile sa cousine technique, la Ioniq 5 N, légèrement plus épicée et clairement orientée pour la piste, puisque son développement a été réalisé essentiellement autour du mythique Nürburgring. Elle repose sur la base de la Hyundai Ioniq 5, mais fortement améliorée.

Elle ne cache pas ses velléités

Comme vous pouvez le constater sur les photos, on remarque assez rapidement son tempérament, surtout avec sa teinte spécifique « Performance Blue » et ses immenses jantes de 21 pouces qui cachent des disques de 400 mm à l’avant pincés par des étriers à quatre pistons et des disques de 360 mm à l’arrière. Ce que l’on ne remarque pas sur les photos, ce sont les 8 cm gagnés en longueur et les 5 cm en largeur en raison des nouveaux boucliers et de voies élargies.

De dos, on remarque d’emblée quelques éléments aérodynamiques supplémentaires afin de canaliser les flux d’air. Globalement la voiture fait évidemment assez sportive avec sa teinte spécifique et ses jantes de 21 pouces, reste à voir si elle restera aussi reconnaissable dans une teinte plus conventionnelle.

Dans l’habitacle, les changements sont moins marqués qu’à l’extérieur, même s’il y a plusieurs éléments notables. La Hyundai Ioniq 5 N embarque un nouveau volant avec le logo N au centre et une fonction boost qui permet de bénéficier de la pleine puissance pendant dix secondes. Il y a aussi une petite molette pour changer de mode de conduite.

Au niveau du système d’infodivertissement, rien ne change, hormis que les graphismes sont spécifiques avec des données propres à une utilisation sur circuit.

Les sièges sont entièrement nouveaux et font référence à la première Hyundai N de l’histoire, la i30, tandis que les ingénieurs ont pensé à intégrer un petit rembourrage au niveau des extrémités inférieures, là où le genou à tendance à venir taper contre le plastique en conduite dynamique. Détail intéressant aussi : le coffre de la Ioniq 5 N est devenu plus petit que la version normale et culmine à 480 litres contre 527 en temps normal.

La Hyundai de série la plus puissante de l’histoire

Sous le capot, il y a des chevaux, beaucoup de chevaux même, puisqu’il s’agit tout simplement de la Hyundai de série la plus puissante de l’histoire. Le moteur est alimenté par une nouvelle batterie de 84 kWh qui, grâce à sa densité d’énergie plus élevée, prend autant de place que la batterie de 77,4 kWh que nous connaissions déjà.

Elle alimente deux moteurs électriques : celui à l’avant développe 226 ch, celui à l’arrière 383 ch. La puissance totale est de 609 ch, et elle peut grimper jusqu’à 650 ch et 770 Nm avec la fonction boost.

Des chiffres qui se traduisent par un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,4 secondes et une vitesse maximale de 258 km/h. Cependant, cette dernière valeur est encore sujette à changement. Le processus d’homologation est toujours en cours.

C’est aussi pourquoi il n’y a pas encore d’autonomie et de consommations annoncées sous le cycle WLTP. La plateforme E-GMP et son architecture 800 volts permet de recharger jusqu’à 240 kW, de quoi passer de 10 à 80 % en seulement 18 minutes.

Comment les voitures électriques sportives procurent-elles des émotions ?

En un mot : avec une quantité infinie de logiciels, de systèmes et de fonctionnalités. Au sein de la Ioniq 5, il y a notamment le N Drift Optimizer, qui est destiné à simplifier les sessions drift grâce à un basculement de la puissance et du couple au niveau de l’essieu arrière.

La répartition active du couple, qui peut être réglée sur onze niveaux, est de la partie, tandis qu’un différentiel à blocage électronique (e-LSD) contrôle la transmission de la puissance aux roues arrière et améliore la maniabilité à grande vitesse. Notons aussi la présence du N e-shift et N Active Sound.

Le N-eshift simule les passages de rapports d’une transmission double embrayage à 8 rapports des modèles N dotés d’un moteur thermique, tout en contrôlant l’arrivée du couple et reproduisant la sensation d’à-coups entre les changements de vitesse.

Le N Active Sound peut produire trois sons différents, dont le mode « Ignition » qui singe un moteur thermique, y compris le bruit d’échappement via huit haut-parleurs internes et deux externes. Un peu comme sur la Abarth 500e, très bruyante, qui reprend la base de la Fiat 500 électrique. On peut d’ailleurs avoir un aperçu de ce faux bruit réaliste dans la vidéo ci-dessous.

Prix et disponibilité

La Hyundai Ioniq 5 N arrivera en concession à partir de l’année prochaine. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais ils devraient être similaires à ceux de la Kia EV6 GT qui, pour rappel, débute à partir de 74 690 euros dans l’Hexagone.

