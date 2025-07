Android 16 sort d’abord sur ces trois smartphones Samsung

Samsung profite de son Galaxy Unpacked pour faire avancer son offre logicielle avec One UI 8.

Galaxy Unpacked // Source : Samsung

Samsung dévoile aujourd’hui ses Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE, trois smarpthones qui sortiront de boîte avec One UI 8 préinstallé. Cette dernière version de l’interface de Samsung est basée sur Android 16 et fait donc des nouveaux smartphones pliables de Samsung les premiers produits non Google à être commercialisés avec cette nouvelle version de l’OS de Mountain View.

One UI 8 tourné vers les pliables

Et ce n’est pas anodin que Smasung lance One UI 8 avec ses smartphones pliables et non les prochains Galaxy S. La raison est que ce système a été particulièrement étudié pour les écrans pliables avec notamment un multitâche bien mieux intégré avec des fenêtres flottantes et des fonctions IA repensées pour ce format.

Galaxy Unpacked // Source : Omar Belkaab – Frandroid

Les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE seront disponibles le 25 juillet 2025. Voici leurs tarifs :

Galaxy Z Fold 7

2099 euros pour la version de 12/256 Go (soit 100 € de plus que le Fold 6) ;

2219 euros pour la configuration 12/512 Go ;

2519 euros pour le Galaxy Z Fold 7 doté de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Galaxy Z Flip 7

1199 euros si vous optez pour la configuration à 256 Go ;

1319 euros pour celle de 512 Go.

Galaxy Z Flip 7 FE

999 euros avec 128 Go

1059 euros avec 256 Go

https://www.frandroid.com/marques/samsung/2727825_samsung-galaxy-unpacked-july-2025-decouvrez-les-galaxy-z-fold-7-et-z-flip-7