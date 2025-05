Blocage de la 2G, des Wi-Fi non sécurisés, redémarrage automatique… Android 16 sort le grand jeu pour mieux sécuriser vos téléphones.

Lors de sa conférence dédiée aux nouveautés d’Android 16, Google a annoncé tout un tas de nouveautés excitantes, mais aussi un sacré paquet d’améliorations en ce qui concerne la sécurité de son OS mobile.

Crédit : Google

Au fur et à mesure que nos téléphones deviennent des extensions de notre personnalité numérique, ils prennent aussi de plus en plus de valeurs pour les pirates et autres hackers mal intentionnés. Bien conscient du risque croissant que pose cette dépendance à nos mobiles, Google a développé pour Android 16, une suite de fonctionnalités dédiées à la sécurité des données personnelles.

Comme le remarque Ars Technica, cette nouvelle collection de paramètres appelée « mode de protection avancée » inclue à la fois des outils simples et utiles et des fonctionnalités avancées dédiées aux personnes les plus à risque de se faire pirater.

Fermer Android à double tour

D’abord, qu’est-ce que ce « mode de protection avancée » ? Pour l’utilisateur ou l’utilisatrice lambda, cela ne sera rien de plus qu’un interrupteur à activer ou non dans les paramètres de sécurité d’Android 16. Sous le capot, par contre, c’est un changement profond de la manière dont fonctionne Android.

Une fois l’option activée, le mobile sera par exemple incapable de se connecter aux réseaux 2G en raison de leur manque de sécurisation. De la même manière, le mobile ne se connectera plus automatiquement à des réseaux Wi-Fi vulnérables (sans mot de passe ou offrant un protocole de sécurisation trop faible). Le transfert de données via USB sera également désactivé si le mobile est verrouillé, empêchant d’éventuelles attaques via des chargeurs ou câbles malveillants, par exemple.

Le mode de protection avancée d’Android 16 // Crédit : Google

D’autres fonctionnalités plus avancées, comme la sauvegarde des logs de l’appareil sur le cloud (chiffrée de bout en bout), intéresseront celles et ceux qui craignent que leurs mobiles soient piratés à distance (par exemple via des logiciels espions comme Pegasus). Il en va de même pour d’autres fonctions, comme la désactivation partielle du JavaScript ou le renforcement de l’isolement des apps.

Un mode réservée aux internautes à risques

Le mode de protection avancée rendra aussi impossible la désactivation de certaines autres mesures de sécurité, comme le redémarrage automatique des téléphones après 3 jours d’inactivités, le verrouillage en cas de vol ou la toute récente détection des arnaques par message ou téléphone. En somme, le mode de protection avancée embarque à la fois des nouvelles fonctionnalités et en renforce aussi des anciennes.

Pour aller plus loin

Si vous avez un appareil sous iOS, cette option est un peu l’équivalent du « mode isolement » qui verrouille à double tour toutes les portes d’entrée d’un iPhone. Des options que certains utilisateurs ou certaines utilisatrices seront contentes d’avoir, mais qui restent surtout dédiées à celles et ceux qui sont les plus exposés à d’éventuels actes de piratage.