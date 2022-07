Apple fait la guerre aux logiciels espions avec un nouveau « mode isolement » pour ses appareils

Apple annonce l'arrivée d'un nouveau "mode isolement" sur ses machines permettant de renforcer leur niveau de sécurité pour les personnes susceptibles d'être surveillées. Ce nouveau mode permet de mettre un veto sur un bon lot de fonctionnalités pour garantir l'inviolabilité de l'appareil.

Si vous êtes un agent secret ou que vous avez tout simplement peur d’être espionné par on ne sait quel logiciel espion, ce nouveau mode proposé par Apple est peut-être fait pour vous, enfin pas exactement.

Un mode qui cloisonne votre appareil

Toujours plus engagé côté sécurité et confidentialité, Apple propose désormais une nouvelle option disponible sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura intitulée « Mode Isolement » qui permet de renforcer drastiquement la sécurité d’un appareil de la Pomme.

Cette option permettra notamment d’empêcher les attaques d’appareils hautement ciblées qui pourraient viser des journalistes, des opposants, des avocats, des défenseurs des droits de l’homme, ou même des hommes politiques et offrir un niveau de protection extrême selon Apple en limite ou désactivant complètement certaines fonctionnalités, applications ou sites web.

Blocage

Pour permettre une protection efficace contre les menaces, ce mode bloque beaucoup d’éléments : certains types de pièces jointes autres que les images, les aperçus de liens, des fonctionnalités liées à la navigation web, les invitations et les appels FaceTime provenant de sources inconnues.

Les connexions filaires avec certains appareils ou accessoires seront aussi bloquées lorsque le smartphone est verrouillé tout comme les albums photo partagés et les invitations vers ces albums. L’installation de profils de configuration ou encore la gestion de l’appareil par un MDM est aussi entravée.

Apple indique qu’il continuera à ajouter des protections supplémentaires au fil du temps. La fonctionnalité sera activable depuis les paramètres et sera désactivable à tout moment depuis le même endroit.

Son activation nécessite le redémarrage de l’appareil et de rentrer à nouveau le code d’accès. Elle sera rendue disponible sur tous les appareils d’Apple concernés et pas seulement pour les personnes qui en auraient l’utilité.

Une sécurité renforcée après l’affaire Pegasus

Ce mode arrive après que les appareils de la firme ont été la cible de vastes campagnes d’espionnage menées avec le logiciel Pegasus de la firme NSO. L’outil a été utilisé par plusieurs gouvernements pour exploiter des failles méconnues d’Apple afin de siphonner toutes sortes de données sur les smartphones de personnalités politiques, militants, journalistes ou activistes.

