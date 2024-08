Pourquoi Google conseille de désactiver la 2G sur votre smartphone ?

Invoquant des raisons de sécurité, Google encourage les entreprises et les particuliers à désactiver la 2G sur leurs appareils. On vous explique.

Les opérateurs hexagonaux s’en débarrasseront d’ici à 2025, mais Google souhaiterait que ça aille plus vite que ça. Dans un billet de blog publié le 1er août 2024 et repéré par 9to5Google, le géant du web met en garde contre les dangers de la 2G et conseille, à qui veut bien l’entendre, de désactiver la connectivité à ce réseau aujourd’hui obsolète.

Le souci fondamental de la 2G, selon Google, est son manque de sécurité. Contrairement aux autres standards de communication mobile, ce dernier n’emploie pas de système d’authentification entre la tour et le téléphone. Résultat, n’importe quel bidouilleur avec un peu de matériel peut se faire passer pour une antenne 2G et inonder les téléphones des environs de SMS de phishing.

Un débat vieux comme la 2G elle-même

Ces fausses antennes, qui ont déjà fait l’objet de débat en France il y a quelques années, facilitent le recours au « SMS blasting ». Cette technique d’hameçonnage est particulièrement vicieuse, car le recours à la 2G permet à la fois de contourner les mesures antispam mises en place par les opérateurs et d’éditer les métadonnées de la communication afin d’afficher un numéro de téléphone « légitime » sur le mobile de la victime.

Un utilisateur ou une utilisatrice connectée à une fausse antenne a donc beaucoup plus de chance de se faire avoir par ces arnaques. En plus de ça, le chiffrement employé par ce standard est suffisamment bancal pour faciliter l’interception des communications.

La construction de fausses attentes n’est pas exactement à la portée du premier venu, mais n’exige rien d’autre qu’un peu de moyens et de connaissance technique. En 2010, Wired expliquait que fabriquer un tel appareil ne coûtait que 1500 dollars et que les composants nécessaires à sa fabrication pouvaient se trouver dans le commerce. Comme Google l’explique, certaines antennes sont même suffisamment compactes pour tenir dans un sac à dos, permettant de semer la zizanie de manière très mobile.

Comment désactiver la 2G sur son smartphone ?

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Google tire la sonnette d’alarme sur le sujet. L’année dernière, le géant du web mettait déjà en avant certaines options présentes dans Android pour minimiser les risques.

Désactiver la 2G sur son mobile n’a rien de bien compliqué. Sur Android, rendez-vous dans les paramètres du téléphone, choisissez le sous-menu « Réseau et Internet » puis « SIM ». Tout en bas de l’écran devrait apparaître une option vous proposant d’« Autoriser la 2G ». Basculez cette dernière sur Off et le tour est joué. Pas de panique, en cas d’appel d’urgence, vous pourrez toujours utiliser la 2G.

Sur iOS malheureusement, aucune option similaire n’est disponible, excepté via le mode « Isolement » qui restreint aussi une bonne partie des autres fonctionnalités de l’OS.