La gamme Dell XPS se rapproche encore plus des MacBook avec cette nouvelle version

Dell dévoile l'un de ses premiers ordinateurs portables à intégrer la toute nouvelle puce ARM Snapdragon X Elite de Qualcomm. Le PC rentre dans une nouvelle ère.

En marge des annonces de Microsoft concernant l’IA et ses nouveaux appareils Surface, Dell dévoile les premiers ordinateurs de sa gamme à intégrer la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Le passage à l’architecture ARM amène en théorie un gain de performances conséquent couplé à efficacité énergétique supérieure à ses concurrents en x86 chez Intel et AMD pour espérer se rapprocher du niveau d’Apple. Dell en a profité pour effectuer quelques petites améliorations sur sa machine.

Le XPS 13 passe à l’ARM

Autant le dire immédiatement : ce XPS 13 est une déclinaison de la gamme qui a subi une refonte complète en 2024, en s’inspirant de design des anciens XPS Plus. Ainsi, le pavé tactile infini, l’écran aux bords fins et la nouvelle barre d’actions tactiles sont à nouveau de la partie.

La grande nouveauté se situe à l’intérieur de la machine avec l’intégration de la toute nouvelle puce Snapdragon X Elite de Qualcomm, basée sur l’architecture ARM, qui selon le constructeur dépasse la M3 d’Apple. Le processeur, en déclinaison X1E-80-100, propose 12 cœurs cadencés à 3,4 GHz, dont deux d’entre eux pouvant être boostés à 4,0 GHz selon la charge.

PC IA oblige, c’est sur la partie NPU que Qualcomm compte prendre de l’avance sur ses concurrents, avec une puce dédiée aux calculs neuronaux pouvant atteindre les 45 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second), un chiffre qui sera le nouveau standard cette année, y compris sur les futures puces de chez Intel et AMD.

Enfin, la partie GPU Adreno peut atteindre les 3,8 téraflops, soit une puissance théorique similaire proche d’une Xbox Series S. Enfin, la mémoire gagne en bande passante avec le passage à Qualcomm, avec une RAM en LPDDR5x atteignant les 8400 MT/s (contre 7 467 MT/s sur Intel Core Ultra).

XPS 13 Processeur Qualcomm Snapdragon® X1 Elite (12 coeurs, 3,4 GHz Carte graphique Qualcomm Adreno GPU NPU Qualcomm Hexagon NPU Mémoire Jusqu'à 64 Go LPDDR5x (8 400 MT/s) Stockage Jusqu'à 4 To SSD NVMe Écran 13,4 pouces, jusqu'à 3K+ Oled

Le même châssis et écran

Pour le reste, le Dell XPS 13 reste fidèle à lui-même et offre les mêmes dimensions et poids que la version Intel, qui avait déjà repoussé les limites de la gamme XPS avec son poids de 1,17 kg en version Oled et moins de 15 mm d’épaisseur.

L’écran peut être configuré en LCD IPS ou en OLED 3K (2880 x 1800 pixels) à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, compatible Dolby Vision. Bref, on vous ne vous refait pas toute la fiche technique, il s’agit de celle des actuels Dell XPS.

Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 avec puce Snapdragon X Elite sera disponible au courant de l’année à un tarif encore non communiqué. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Dell.