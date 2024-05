Voici à quoi ressembleront les ultraportables dorénavant

Une fuite dévoile le design des prochains PC Dell XPS. Un nouveau design ultrafin pour aller avec la nouvelle génération de processeurs.

Une toute nouvelle génération de PC portables se profile à l’horizon. Dès cet été, les fabricants devraient dévoiler des machines équipées avec les nouvelles puces Qualcomm Snapdragon X, mais aussi les puces Intel Ultra et AMD conçues pour l’ère des PC « IA ». Ces machines devraient aussi être accompagnées d’une nouvelle version de Windows 11 que Microsoft devrait dévoiler dans les jours à venir, lors d’une conférence programmée le 20 mai 2024.

En attendant ces présentations, le site spécialisé Windows Report a pu mettre la main sur les premières images des futurs PC de Dell. Notamment un tout nouveau Dell XPS 13.

Des PC encore plus fins

On avait déjà pu découvrir le prochain PC Lenovo Yoga, cette fois c’est le Dell XPS 13 Plus que l’on découvre en images.

Le Dell XPS 13 9345 reprend les éléments de design du XPS 13 Plus, notamment le clavier bord à bord et la disparition du pavé tactile complètement fondu dans le design du châssis de la machine. On peut également voir que les bordures de l’écran sont particulièrement fines. En scrutant de plus près le clavier, on peut aussi apercevoir la nouvelle touche Copilot, dédiée à l’outil de Windows 11 pour l’IA.

Comme pour la fuite du PC de Lenovo, ce qui est affiché à l’écran nous révèle peut-être une future fonction de Windows 11. Ici, il semble s’agir d’une fonction liée à la retouche d’images, ou peut-être à la génération d’images, un bouton avec de petites étoiles nous laisse penser qu’il s’agira bien une nouvelle fois d’utilisation de l’IA. Les fonctions liées à l’IA sont généralement symbolisées par ce genre d’étoiles.

Une image d’un autre ordinateur, le Dell Inspiron 14 7441 Plus, dévoile une autre capture d’écran de Windows. Il pourrait s’agir d’une image de la prochaine version de Windows 11, ou d’un logiciel développé par Dell pour ses propres PC. On y voit une nouvelle interface pour le calendrier Windows, ainsi qu’un lecteur vidéo et une notification pour un fichier en cours de téléchargement.

On n’a pas plus d’informations pour le moment sur ces nouvelles machines. On peut s’attendre à une présentation dans le courant de l’été pour un lancement commercial d’ici à la rentrée des classes de septembre.