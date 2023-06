Intel Core Ultra : la marque change le nom de ses processeurs pour la première fois en 13 ans

Déjà évoqué par une rumeur, le changement de nom de la gamme de processeurs Intel est désormais une réalité.

Nommer le mieux possible un produit relève d’une science assez précise du marketing. Il peut sembler ridicule de faire d’un changement de nom un fait d’actualité, mais quand il s’agit du premier changement en l’espace de 13 ans, il prend beaucoup plus d’importance.

Après une rumeur, Intel officialise le changement de nomenclature pour sa gamme de processeurs.

Au revoir les Intel Core i

Premier changement annoncé par Intel : la disparition du « i » dans le nom des processeurs.

Les Intel Core i3, i5, i7 et i9 deviennent très simplement Intel Core 3, 5, 7 et 9. Ce changement permet à Intel de mieux aligner le nom de ses processeurs avec ses puces graphiques Intel Arc 3, 5 et 7.

Vous devriez également découvrir un sticker « Intel Evo Edition » sur les prochains ultraportables haut de gamme.

Il indique tout simplement une conformité de la machine avec le programme Intel Evo.

Ces changements prendront effets à partir du lancement de Meteor Lake, la prochaine génération de processeurs Intel qui promet des changements profonds dans l’architecture même de la puce.

Meteor Lake représente un point d’inflexion dans la feuille de route des processeurs d’Intel. Ce sera le premier processeur fabriqué avec le nouveau processeur Intel 4 et le premier processeur client à être conçu à partir de la technologie de packaging 3D avancée Foveros. Il offrira une efficacité énergétique et des performances graphiques améliorées. Ce processeur est également le premier processeur Intel à être doté d’un moteur d’intelligence artificielle dédié : Intel AI Boost.

Par ailleurs, Intel ne communiquera plus aussi frontalement sur la génération de processeurs. On retrouvera toujours cette information dans le nom du produit (Intel Core 7 14900k par exemple pour un processeur de 14e génération).

Les processeurs Intel Ultra font leur arrivée

Meteor Lake devrait aussi être l’occasion pour Intel de présenter ses premiers processeurs Ultra. La marque ne rentre pas dans le détail concernant cette nouvelle gamme de processeurs, mais on imagine qu’il s’agit de remplacer le terme Extreme qui était parfois utilisé par la marque pour ses meilleures puces. On aura le droit aux Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 et Intel Core Ultra 9.

Pour Intel, les processeurs Intel Core Ultra seront les processeurs les plus avancés. Il faudra attendre la présentation de Meteor Lake attendu avant la fin de l’année 2023 pour se faire une idée plus précise des nouveaux processeurs Intel Core Ultra.

