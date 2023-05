Les Intel Core i tirent leur révérence : les Core Ultra entrent en scène

Étiez-vous familier avec les Core i d'Intel ? Préparez-vous à réviser vos repères.

Le géant des semi-conducteurs Intel prévoit de bouleverser sa gamme de processeurs en mettant fin à l’ère des Intel Core i pour introduire la nouvelle génération de processeurs, les Intel Core Ultra. Cette transition coïncide avec l’arrivée des processeurs Meteor Lake.

Depuis 2008, la gamme Intel Core i est présente sur le marché, offrant quatre niveaux de performance avec les Core i3, i5, i7 et i9. Selon les récentes fuites d’informations, ces processeurs pourraient être remplacés par les Intel Core Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7 et Ultra 9. Les processeurs Core i rejoindraient ainsi les gammes Pentium et Celeron, qui occupent déjà une place de choix dans le catalogue d’Intel.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023