Nouvelle génération de Windows et IA : les grandes annonces Microsoft approchent

C'est officiel, la conférence Microsoft Build sera l'occasion de découvrir l'avenir de Windows selon la firme de Redmond. Au programme : de nouvelles fonctions assistées par IA et surtout, une nouvelle version de Windows pour les processeurs ARM.

On y arrive enfin. Après plusieurs mois de teasing, et de fuites concernant l’avenir des « PC AI », Microsoft prévoit explicitement des annonces pour sa grande conférence Build. Il s’agit de la conférence annuelle de l’éditeur pour les développeurs et entreprises, à l’image de la Google I/O ou de l’Apple WWDC chez ses concurrents. Cette année, Microsoft a programmé sa conférence pour les 21, 22 et 23 mai 2024.

La firme a publié la liste des sessions qui seront proposées aux développeurs, et leurs noms plutôt explicites permettent de confirmer le programme.

Une nouvelle génération de Windows pour ARM

On le sait, Qualcomm prépare l’arrivée cet été d’une nouvelle génération de puces ARM pour Windows beaucoup plus puissante : le Snapdragon X Elite. Nous avons pu l’essayer et les performances sont déjà impressionnantes. Cette nouvelle gamme de PC sera visiblement accompagnée d’une nouvelle version de Windows. Une session prévoit en effet de présenter « la nouvelle génération de Windows pour ARM ».

On espère notamment en apprendre plus sur le nouveau système d’émulation pour les logiciels programmés en x86, c’est-à-dire pour les processeurs AMD et Intel, et non les processeurs ARM. Ce nouveau système serait plus performant que Rosetta 2, la solution d’Apple.

Et l’explorateur de fichiers IA ?

Une autre session promet d’en apprendre plus sur la conception « d’une toute nouvelle fonction IA de Windows ». Là encore, c’est une confirmation que Microsoft s’apprête à présenter de nouvelles fonctions pour Windows, avec un accent sur l’IA.

On peut supposer qu’il s’agit de la fonction AI Explorer qui fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines. Il s’agirait à la fois d’un historique et d’une façon de retrouver n’importe quel document vu sur votre appareil.

Cette session ne sera pas la seule dédiée à l’IA. Microsoft prévoit aussi une nouvelle fonction copier-coller pour son logiciel PowerToys utilisant l’IA. Une autre session promet d’apprendre aux développeurs à utiliser l’IA « pour les vraies choses » dans les applications Windows. Une autre de développer un plugin pour Copilot, le ChatGPT de Windows. Bref, Microsoft va tout miser sur l’IA pour cette édition de la Build.