Votre PC n’est pas digne du prochain label à la mode, voici pourquoi

Intel expose la liste des caractéristiques que devront respecter les constructeurs pour avoir le tampon « PC AI », concept définit notamment par Intel et Microsoft.

Il ne suffira pas de mettre un autocollant IA pour que votre PC soit considéré comme machine artificiellement intelligente. Intel, Microsoft, Qualcomm et AMD réfléchissent au problème pour vous. Depuis quelques mois ils imaginent une forme de « PC AI », ce qu’elle devrait être et les prérequis qu’elle devrait posséder pour avoir ce fameux tampon.

Hors du Core Ultra, point de salut

Et c’est Intel qui le premier dévoie une partie de ces spécifications que les machines devront respecter. Il faudra que le PC en question soit pourvu d’un processeur Intel Core Ultra, lesquels sont pourvus d’une unité de traitement neuronal (NPU) qui facilite les tâches basées sur l’IA. Ces puces sont parmi les plus chers du marché et ne se trouvent actuellement que sur des ordinateurs portables haut de gamme, comme le Razer Blade 16 (2024) que nous avons testé ici.

30 ans après, Microsoft crée une nouvelle touche

Autre élément indispensable pour répondre aux critères du « PC AI », la touche Copilot. Évoquée en janvier dernier, elle avait suscité des débats. Pour un PC Windows siglé IA, son constructeur devra ajouter une touche d’accès direct à l’intelligence artificielle générative de Microsoft. En cela, on a l’impression de se retrouver avec une télécommande de TV et ses raccourcis vers Netflix ou Disney+. Mais au-delà de ça, cela montre ô combien Microsoft croit en son chatbot AI. Pour référence, la dernière touche dédiée apparue sur un clavier, c’est la touche Windows, il y a 30 ans.

Plus étonnant, sur le papier, le Razer Blade 16 (2024) que nous citons plus haut ne pourra pas faire partie des « PC AI ». Bien qu’il soit propulsé par un Core Ultra, il n’a pas cette fameuse touche Copilot.

Chez Intel, Todd Lewellen, chef de l’écosystème PC, indique que « Notre définition commune, entre Intel et Microsoft, s’est alignée sur Core Ultra, Copilot et la touche Copilot ». Si Razer a sans doute sorti sa machine trop tôt pour s’aligner sur les exigences de Microsoft, gageons qu’il se mettra en conformité rapidement. The Verge cite une anecdote du CES 2024 mettant en scène Dell qui avait apposé un autocollant Copilot sur une touche de ses PC exposés.

Le coeur du problème demeure de savoir ce que Microsoft compte bien faire de cette appellation « PC AI ». Pour l’heure, le géant ne communique pas sur le sujet. On sait qu’il a labellisé ses propres machines, les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. A l’évidence, le mixe entre Copilot et un NPU devrait correspondre à des prochaines évolutions de Windows vers un fonctionnement assisté par intelligence artificielle. On pense notamment au projet d’explorateur basé sur l’IA et permettant de remonter dans la chronologie des manipulations à la manière de la fonction Timeline de Windows 10.