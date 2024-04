Cette fuite d’un PC nous dévoile sans doute la première image du prochain Windows

Une fuite dévoile en avant-première des images du prochain PC de Lenovo. Ce sera l'une des premières machines à embarquer le Snapdragon X Elite, ainsi que la prochaine version de Windows pour les processeurs ARM.

Microsoft prépare une nouvelle génération de Windows 11 pour les puces ARM, et voici sans doute la première image de ce nouveau système. Le compte Walking Cat, bien connu des amateurs de Microsoft, a publié plusieurs images d’une nouvelle machine Lenovo. On ne connait pas encore les caractéristiques, mais le nom du produit en dit déjà beaucoup : Lenovo Yoga Slim 7 14(.5) 2024 Snapdragon Edition.

On comprend aisément qu’il s’agit de l’un des premiers PC à intégrer le Snapdragon X Elite de Qualcomm. Il s’agit de la toute nouvelle puce ARM pour PC de Qualcomm que l’on a déjà pu essayer et qui promet de concurrencer l’Apple M3 plutôt efficacement.

Du Windows 11 à la sauce ChatGPT

Autre détail que l’on peut remarquer sur les images publiées : le changement du fond d’écran de Windows 11. Cela semble être un détail anodin, mais un changement de fond d’écran par défaut est généralement assez significatif pour Microsoft.

Source : @_h0x0d_ Source : @_h0x0d_ Source : @_h0x0d_

Dans le cas présent, il s’agit d’une légère modification du fond d’écran de base de Windows pour lui faire adopter de nouvelles couleurs. Et pas n’importe lesquelles, puisqu’il s’agit des couleurs utilisées par Microsoft pour Copilot, qui regroupe toutes les fonctions liées à l’IA générative dans Windows. Ça tombe bien, on sait que la prochaine version majeure de Windows va justement mettre l’accent sur les « AI PC ».

Pour le reste, on peut seulement se mettre sous la dent un PC qui semble particulièrement fin. On se demande d’ailleurs si le PC va intégrer une ventilation active ou non. Le passage aux puces ARM a permis au MacBook Air de faire l’impasse sur les ventilateurs. Les images ne permettent pas de totalement conclure sur ce point, d’autant qu’il manque une vue du dessous du châssis.

Les PC avec puces Qualcomm Snapdragon X Elite sont attendus pour cet été. On s’attend à une présentation lors du salon du Computex au tout début du mois de juin.