26h d’autonomie, écran OLED 2,8K : l’éternelle quête du laptop parfait continue

L’éternelle quête du laptop parfait continue, et Dell pense avoir trouvé la formule gagnante avec son nouveau XPS 13.

Dell vient de lever le voile sur la nouvelle mouture de son bestseller, le XPS 13. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la marque n’y est pas allée de main morte niveau améliorations ! Exit le Qualcomm Snapdragon X Elite, place à l’Intel Lunar Lake. Ce changement de cap n’est pas anodin : Dell semble vouloir concilier performances et compatibilité logicielle, tout en gardant un œil sur l’autonomie.

Le cœur de la bête, c’est donc ce fameux processeur Lunar Lake. Dell propose pas moins de cinq versions, allant du Core Ultra 5 226V au Core Ultra 9 288V. Le modèle haut de gamme embarque 4 cœurs performances pouvant turbiner jusqu’à 5,1 GHz, épaulés par 4 cœurs efficience.

On n’oublie pas le GPU intégré, un Intel Arc 140V avec 8 cœurs Xe2, qui promet de belles performances graphiques pour un ultraportable. Le tout est complété par 32 Go de RAM LPDDR5X-8533, de quoi faire tourner sans broncher vos applications les plus gourmandes.

Mais la vraie star du show, c’est l’autonomie annoncée. Dell promet jusqu’à 26 heures en streaming vidéo ! Un chiffre qui donne le tournis et qui place théoriquement ce XPS 13 au niveau des meilleures machines ARM du marché. C’est même une heure de mieux que la version Snapdragon X Elite. Pas mal pour un processeur x86, non ?

Un écran qui en met plein la vue

Le XPS 13 ne fait pas que dans la performance pure, il soigne aussi son look. L’écran de 13,4 pouces au format 16:10 se décline en trois versions :

Un modèle IPS Full HD+ (1920 x 1200 pixels) rafraîchi à 120 Hz et capable d’atteindre 500 nits de luminosité. Une dalle LCD 2,5K (2560 x 1600 pixels) pour ceux qui veulent un peu plus de définition. Le must : un écran OLED 2,8K (2880 x 1800 pixels) limité à 60 Hz mais offrant des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

Les deux options les plus haut de gamme sont tactiles et l’OLED bénéficie même d’une protection Gorilla Glass Victus.

Côté connectique, Dell fait dans le minimalisme avec deux ports Thunderbolt 4 (USB-C) et… c’est tout. Un choix qui pourra en frustrer certains, même si l’utilisation de hubs USB-C est de plus en plus répandue. Surtout que le Thunderbolt 4 sait tour faire.

L’IA s’invite à la fête

Intel ne cesse de marteler l’importance de l’IA dans ses nouveaux processeurs, et le Lunar Lake ne fait pas exception. Avec son NPU (Neural Processing Unit) intégré, le XPS 13 promet d’accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle. Concrètement, ça peut se traduire par un traitement photo plus rapide, une meilleure gestion de la batterie ou encore des performances améliorées dans certains logiciels optimisés.

Mais attention, ne nous emballons pas trop vite. L’IA sur PC portable, c’est encore un domaine en plein développement. Il faudra voir comment les développeurs vont réellement exploiter ces capacités dans les mois à venir.

Un prix qui reste à définir

Malheureusement, Dell reste muet sur le prix de ce nouveau XPS 13 en Europe. Aux États-Unis, le modèle de base est annoncé à 1 399 dollars. On peut donc s’attendre à un tarif similaire en euros, voire légèrement supérieur. C’est dans la lignée des précédents XPS 13, mais ça reste cher.

