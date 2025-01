Windows 11 aurait pu avoir des fonds d’écran dynamiques

Microsoft aurait travaillé sur des fonds d’écran dynamiques pour Windows 11, mais ne serait pas allé au bout du projet sans raison apparente.

L’arrivée de Windows 11 sur les nouveaux ordinateurs se fait parfois au forceps, mais le système d’exploitation réserve de bonnes surprises à ses utilisateurs. Avec une interface entièrement repensée, Windows 11 offre une expérience plus fluide, plus moderne et davantage en harmonie avec les tendances actuelles. Parmi les nouveautés envisagées, on aurait pu découvrir des fonds d’écran animés, rapporte Windows Central.

Célébrer Windows 11

C’est Sergey Kisselev, ancien designer de l’équipe Windows chez Microsoft, qui a dévoilé sur Behance plusieurs propositions de fonds d’écran conçus pour Windows 11. Selon lui, ces visuels avaient été créés principalement pour des appareils à bas prix et destinés au secteur éducatif. Il poursuit en précisant que « ce travail faisait partie des efforts de l’équipe de direction créative de Windows pour célébrer une nouvelle composition centrée et emblématique pour Windows 11, mettant en valeur son menu Démarrer et sa barre des tâches centrés. ».

Une fonctionnalité reportée ?

Windows Central rappelle que la prise en charge des fonds d’écran dynamiques avait déjà été repérée dans certaines builds Insider de Windows 11. À l’origine, Microsoft aurait prévu d’introduire cette fonctionnalité avec la version 23H2.

Pour le moment, on ne sait pas si cette idée a été reportée ou simplement abandonnée.