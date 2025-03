Microsoft repense son interface de connexion pour 1 milliard d’utilisateurs : voici ce qui change

Microsoft dépoussière son système de connexion et va ajouter de nouvelles méthodes d’authentification plus modernes. De quoi assurer plus facilement la sécurité des utilisateurs.

Microsoft continue de moderniser son système de connexion. Après avoir mis fin à la déconnexion automatique en janvier dernier, Microsoft proposera cette fois-ci à ses utilisateurs d’augmenter leurs possibilités de connexion en y intégrant de nouvelles méthodes d’authentification.

Fini les mots de passe

Microsoft veut simplifier la vie de ses usagers et cela passe par le recul de la connexion par mot de passe pour de nouveaux systèmes d’authentifications comme l’ajout de clés d’accès. Avec la démultiplication des gestionnaires de mots de passe et des systèmes de clé, cet ajout est plus que bienvenue pour les utilisateurs souhaitant un système de connexion rapide.

L’entreprise précise par ailleurs que ce système de connexion a été conçu avec le langage de conception Fluent 2 de Microsoft, ce qui lui assure une bonne compatibilité avec Windows 11, rapporte Windows Central.

Une interface plus agréable

Pour mettre en avant ces nouveaux systèmes, Microsoft indique avoir « réduit le nombre de concepts par écran afin de réduire la charge cognitive ». Sur le blog, on peut y avoir un aperçu d’un design plus réactif, s’adaptant à tous les supports. Ce nouveau design s’accompagnera également de thèmes permettant la prise en charge d’un mode clair et d’un mode sombre.

Au total, ce sont plus d’un milliard d’utilisateurs qui bénéficieront de ces mises à jour qui seront déployées par vagues entre le mois de mars et la fin du mois d’avril. La priorité sera donnée selon Microsoft aux applications web et mobiles qui sont utilisés « dans environ 95 % des sessions de connexion ». Les autres utilisateurs suivront dans la foulée.