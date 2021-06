Windows 11 : un nouveau design pour l’explorateur de fichiers, PowerPoint, Word et Paint

La conférence de Windows 11 est terminée, mais Microsoft continue de distiller quelques informations supplémentaires sur le système.

L’événement était attendu, Microsoft a présenté Windows 11 lors de sa conférence spéciale. Le système d’exploitation mise notamment sur une toute nouvelle interface mêlant des textures opaques et transparentes qui n’est pas sans rappeler le travail de Google avec le Material Design.

Dans une vidéo supplémentaire pour les membres du programme Insider, Microsoft en dit plus sur la conception de Windows 11.

Enfin un nouveau design pour l’explorateur

La bonne nouvelle de cette vidéo, c’est qu’elle montre des nouveautés que Microsoft n’avait pas révélées lors de la conférence. On peut notamment voir la nouvelle version de l’explorateur de fichier Windows 11, plus moderne que celui de Windows 10.

L’explorateur de fichier de Windows 10 est en réalité hérité de celui de Windows 7, même s’il a eu le droit à quelques retouches. Ici on peut voir que le menu ruban a été retravaillé pour laisser place à une nouvelle barre d’outil plus simple. L’application n’a clairement pas été recréée de zéro, mais elle devrait au moins s’intégrer plus harmonieusement avec le reste du système.

On peut aussi l’apercevoir dans la présentation de Windows 11 pour les développeurs d’applications.

Dans cette vidéo, Microsoft présente aussi une nouvelle version de plusieurs autres applications comme Paint et la suite Microsoft Office.

Microsoft veut démontrer que la firme va totalement adopter son nouveau design cette fois et que les applications maison seront au moins cohérentes. Ainsi même la simple application Bloc-Notes aura le droit à sa petite refonte graphique.

Du côté de la suite de logiciels Microsoft Office, il faudra sans doute attendre une présentation dédiée à cette nouvelle version pour en apprendre plus.

Le logiciel de traitement de texte Microsoft Word a également changé de design dans la vidéo, mais la compression YouTube ne rend pas vraiment hommage au travail effectué.

Windows 11 sera disponible en beta à partir de la semaine prochaine, de quoi découvrir plus en détail les nouveautés de Microsoft.