Nintendo Switch 2 vs Xbox Ally X : le duel des consoles portables 2025

Microsoft a dévoilé sa première console portable Xbox, conçue avec Asus ROG. Que vaut-elle face à la Nintendo Switch 2 ?

Microsoft a dévoilé lors de son Xbox Game Showcase 2025 la première console portable Windows optimisée par Xbox. Il s’agit de la Xbox Ally déclinée en deux modèles : Xbox Ally et Xbox Ally X.

Cette présentation a lieu seulement quelques jours après le lancement commercial de la Nintendo Switch 2. Le réflexion semble alors évidente : comparons les deux propositions.

Design : hybride ou 100% portable

La Nintendo Switch 2 reprend le design général de son ainée et garde surtout le même concept : une console hybride qui peut à la fois jouer le rôle de console portable ou console de salon. Pour cela, les deux manettes Joy-Con sont détachables magnétiquement et la console intègre un pied ajustable.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté Xbox, la ROG Xbox Ally est une console pensée avant tout comme une console portable. Il sera bien possible de la connecter à un écran externe grâce à l’un des ports USB-C, mais les manettes ne se détachent pas de la machine.

ROG Xbox Ally // Source : Microsoft

En revanche, la manette ROG Ally semble proposer un design plus ergonomique, davatange pensé pour être pris en main comme une grande manette. Là où la Switch 2, plus compacte propose des Joy-Con plat qui épousent moins les formes de la main.

AMD vs Nvidia : quelle sera la console la plus puissante ?

La Nintendo Switch 2 bénéfice d’une grande exclusivité : une puce conçue sur mesure par Nvidia. Il s’agit plus précisément de l’association d’un CPU ARM 8 coeurs Cortex A78C et d’un GPU Nvidia Ampere compatible ray tracing et DLSS.

Du côté de Microsoft, c’est une nouvelle fois AMD qui est le partenaire technique des consoles Xbox. Attention toutefois à la différence entre les deux modèles. La ROG Xbox Ally intègre une puce Ryzen Z2A pas très différente de ce que l’on trouve dans le vieillissant Steam Deck, alors que la ROG Xbox Ally X intègre une puce Ryzen Z2 Extreme beaucoup plus puissante.

Cette dernière utilise un processeur AMD Ryzen Zen 5 à 8 coeurs (16 threads) et une puce graphique AMD RDNA 3.5 à 16 coeurs. On a en plus un NPU dédié avec 50 AI TOPS. Cette puce graphique prend en charge le FSR 3 d’AMD, mais pas le nouveau FSR4 associé au RDNA 4 des Radeon 9000.

Nintendo Switch 2 Xbox Ally X Puce Nvidia Tegra custom AMD Ryzen AI Z2 Extreme CPU 8 ARM Cortex A78C 8 AMD Zen 5 GPU Ampere (1536 Cuda Core) 16 AMD RDNA 3.5 NPU Tensor Core NPU 50 AI TOPS RAM 12 Go LPDDR5X 24 Go LPDDR5X-8000 Stockage 256 Go UFS 1 To SSD M.2

Sur les composants secondaires, c’est aussi la ROG Ally X qui montre ses muscles : 24 Go de RAM LPDDR5X à 8000 MHz contre 12 Go pour la Switch 2 et un stockage de 1 To PCIe 4.0 contre 256 Go UFS 3.1 pour Nintendo.

Mais concrètement, quelle sera la console la plus puissante ? Sur le papier, la ROG Xbox Ally X nous parrait mettre les bouchées doubles pour être plus véloce. Même si Nvidia est généralement plus puissant qu’AMD à génération équivalente, l’architecture AMD RDNA 3.5 est plus moderne que l’architecture Nvidia Ampere de 2020 utilisée par la Switch 2.

Pour autant, les jeux Nintendo Switch 2 seront sans doute mieux optimisées que les jeux Xbox Ally X. Cette dernière tourne sous Windows et reste un PC malgré les optimisations de Microsoft. Les consoles dédiées comme ce que propose Nintendo bénéficie généralement d’une meilleure optimisation. Une différence d’optimisation qui devrait tout de même être insuffisante pour rattraper le gap technologique entre les deux consoles.

Écran : le choix de la raison

Les deux constructeurs ont fait des choix très similaires au niveau de l’écran intégrée à leurs consoles.

La Nintendo Switch 2 propose un écran 8 pouces LCD Full HD à 120 Hz avec le G-Sync de Nvidia. La ROG Xbox Ally X propose un écran de 7 pouces LCD Full HD à 120 Hz avec le FreeSync Premium d’AMD. Pas d’Oled ni d’un côté ni de l’autre.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notez que malgré l’écran plus grand de la Switch 2, la console de Nintendo est plus compacte que la ROG Xbox Ally X : 27,2 x 11,4 x 3 cm pour la console de Nintendo et 29,1 x 12,1 x 5 cm pour la ROG Xbox Ally X.

Même chose pour le poids : 530 grammes pour la Switch 2 et 715 grammes pour la ROG Xbox Ally X.

Les jeux : la force de l’écosystème Xbox

Quand on parle d’une console de jeu, la question de la bibliothèque de jeux est évidemment centrale.

De ce côté-là, la Nintendo Switch 2 est promise à un très bel avenir, rien qu’en comptant les excellents titres qui sortiront des studios Nintendo et les jeux Nintendo Switch 1 rétrocompatibles : Animal Crossing, The Legend of Zelda, Mario Kart, Donkey Kong, Kirby, Pokémon, Metroid Prime, etc.

Pour autant, la ROG Xbox Ally a également de très solides arguments. En tournant sous une base Windows, elle est compatible avec l’énorme bibliothèque de jeux PC.

ROG Xbox Ally // Source : Microsoft

D’autant que Microsoft va mettre l’accent sur les différentes boutiques disponibles dans l’interface : Steam, Gog, Battle.net, Microsoft Store et autre. Surtout, la Xbox Ally sera la console idéale pour le Game Pass, l’abonnement de jeux vidéo de Microsoft qui reste inégalé sur le marché. Rien qu’à la fin de l’année, ce seront Hollow Knight Silksong et Call of Duty Black Ops 7 qui seront jouables dans le service, en plus de tous les autres comme Balatro et Clair Obscur Expedition 33.

L’autonomie ?

La ROG Xbox Ally X intègre une batterie de 80 Wh contre seulement 20 Wh pour la Nintendo Switch 2. Dans nos premiers tests, cela semble être le défaut majeure de la console de Nintendo.

Le socle technique de la Xbox Ally X avec sa puce plus puissante semble beaucoup plus gourmande que la ROG Xbox Ally X, il est donc trop tôt pour se prononcer sur l’autonomie de la console. On peut toutefois se permettre d’être optimiste, la ROG Ally X d’Asus propose une autonomie permettant de monter à 6 heures en utilisation légère. Ceci, sans les optimisations promises par Microsoft sur sa console qui arriveront avec la Xbox Ally X.

Le prix ?

C’est la grande inconnue du côté de Microsoft. À quel prix sera vendue la Xbox Ally X ?

La ROG Ally X a été lancée en 2024 à 899,99 euros. Est-ce que Microsoft va reprendre ce tarif à la fin de l’année 2025 ? Est-ce que la marque serait prête à subventionner la machine comme c’est plus classiquement le cas sur le marché des consoles ? Est-ce qu’Asus accepterait que Xbox commercialise une console fabriquée par ROG moins chère que les autres consoles ROG vendues par Asus ?

La Nintendo Switch 2 est trouvable à moins de 440 euros en France. La différence de prix sera quoi qu’il arrive très importante. Sans doute trop importante pour permettre à la Xbox Ally X de devenir une console grand public.

Pas d’ombre pour Nintendo, mais une console d’esthète

Nous comparons ici deux consoles de jeux portables qui sortent en 2025, mais elles ne jouent en réalité pas dans la même cours. La Nintendo Switch 2 est vouée à se vendre à des dizaines de millions d’exemplaires, là où les consoles PC restent limitées à un marché de niche.

Il est très peu probable que la Xbox Ally fasse de l’ombre à la Nintendo Switch 2 lors de son lancement à la fin de l’année. Cela ne veut pas dire pour autant que la Xbox Ally ne sera pas une console intéressante.

Pour qui cherche le confort d’une console portable sans trop de compromis sur la puissance et l’autonomie, la Xbox Ally s’annonce très prometteuse. Elle réunit le travail du constructeur PC qui semble avoir le mieux maitrisé le sujet de la console portable, Asus, et l’éditeur même du système d’exploitation à même de proposer des optimisations sur mesure, Microsoft.