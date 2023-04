La subvention pour l’achat de vélos électriques en Île-de-France diminue, mais de bonnes nouvelles sont au rendez-vous

Le vélo électrique continue de progresser en Île-de-France, avec de plus en plus de foyers franciliens équipés. Comme l'explique Le Parisien, si la subvention d'Île-de-France Mobilités (IDFM) pour l'achat de ces vélos va passer de 500 à 400 euros à partir du 20 avril, elle sera désormais cumulable avec les aides des autres collectivités, offrant ainsi un soutien financier plus conséquent pour certains.

Outre cette modification, IDFM annonce également de nouveaux programmes de subventions spécifiques pour les jeunes et les petites entreprises. Une aide de 100 euros sera accordée aux 15-25 ans pour l’achat d’un vélo sans assistance électrique, et les PME pourront bénéficier d’un coup de pouce de 150 euros par an pour la location d’un vélo électrique pour leurs salariés.

IDFM soutiendra aussi les cyclistes désireux de convertir leur vélo traditionnel en un modèle à assistance électrique grâce à un kit de transformation. Pour ce faire, une aide de 200 euros sera accordée pour l’achat de ces dispositifs, qui doivent être installés par des revendeurs agréés. Ces kits permettent d’ajouter un moteur et une batterie à un vélo classique, offrant ainsi une assistance électrique à la bicyclette.

Par ailleurs, dès juillet 2023, le service de location de longue durée d’IDFM, Véligo, proposera 1 000 vélo-cargos à la location, répondant ainsi à une demande croissante pour ces modèles familiaux.

Enfin, dans le cadre du projet Vélo Île-de-France (VIF), dont la construction des 720 kilomètres d’itinéraires cyclables a débuté timidement, des assises seront organisées avant l’été afin de lever les obstacles rencontrés. L’objectif est de voir les premiers axes opérationnels dès 2024.

Comment s’y retrouver ?

Face à la multitude des aides proposées pour l’achat ou la location de vélos électriques et mécaniques, il peut être difficile de s’y retrouver et de déterminer celles auxquelles vous êtes éligible. Heureusement, le site mesaidesvelo.fr simplifie cette tâche en offrant une vue d’ensemble des aides disponibles en fonction de votre lieu de résidence.

En quelques clics, vous pouvez consulter les subventions et programmes de soutien offerts par les différentes collectivités et organismes, vous permettant ainsi de bénéficier du meilleur soutien financier pour adopter un vélo.

