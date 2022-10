Véligo : bonne nouvelle, les vélos cargos électriques vont prendre de l’ampleur d’ici un an

Fort de son succès, le service Véligo va muscler son jeu sur le terrain des vélos cargos électriques. D’après Stéphane Beaudet (LR), vice-président de la région chargé des transports, leur nombre va doubler d’ici un an, a-t-il annoncé dans les colonnes du journal Le Parisien.

En décembre 2018, Frandroid vous présentait en détail le tout nouveau service de location Véligo, mis en place par Île-de-France Mobilités aux côtés de Fluow (La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez). L’idée de cette initiative était simple : en faire « un véritable levier en faveur de la transition écologique », assurait à l’époque Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.

En échange d’un abonnement de 40 euros par mois, l’utilisateur ou l’utilisatrice recevait son VAE personnel durant une période de six mois, renouvelable trois mois. Avec comme objectif de le pousser à l’acte d’achat suite à cette période. Bref, faire aimer aux usagers les déplacements en vélo électrique, véhicule alors susceptible d’assurer les principaux déplacements.

En 2018, les ambitions de Valérie Pécresse étaient élevées : toucher 200 000 Franciliens entre septembre 2019 – date de mise en service de Véligo – et 2025, date à laquelle le contrat avec Fluow prendra fin. Trois ans après le lancement, force est de constater que le succès est au rendez-vous, bien que l’objectif des 200 000 devrait être difficilement atteint.

Plus de 60 000 personnes séduites

Le journal Le Parisien (article payant) consacre en effet un article sur le bilan du service, avec une série de chiffres intéressants. À l’heure d’écrire ces lignes, sachez que 17 000 vélos Véligo ont été mis en circulation dans la région. Au total, plus de 64 000 souscriptions ont été enregistrées en trois ans, ce qui est encore un peu juste pour atteindre le fameux seuil des 200 000.

Il n’empêche, la part des vélos électriques cargos reste relativement faible. Pour rappel, un vélo cargo se décline en trois catégories principales : les longtails (allongés à l’arrière), les biporteurs (allongés à l’avant) et les triporteurs (deux roues à l’avant). Avec, vous pouvez aussi bien transporter des marchandises, des animaux et même vos progénitures.

Au total, 450 modèles cargos sont aujourd’hui disponibles via Veligo, eux qui ont été introduits dès décembre 2020. Et d’ici un an, leur nombre devrait doubler. C’est ce qu’annonce Stéphane Beaudet (LR), vice-président de la région chargé des transports, dans les colonnes du Parisien.

« Pour faire face aux multiples enjeux d’une mobilité décarbonée, tout en continuant de répondre aux attentes des usagers, la flotte de vélos cargos à assistance électrique (VAE) sera doublée d’ici un an », peut-on lire. Il suffit en effet de jeter un œil sur les pistes cyclables parisiennes pour constater le succès de ce type de véhicule, que l’on peut aussi acheter chez Moustache, Decathlon, Tern ou encore Gaya.

Une demande toujours aussi poussive

Plus globalement, la demande envers Véligo ne semble pas fléchir même après trois ans. « Elle est telle en cette rentrée que nous avons mis en place une liste d’attente en septembre, d’environ quatre semaines », souligne Agnès Presberg, directrice générale adjointe chargée du développement de Véligo Location, toujours pour Le Parisien.

Ce système de liste d’attente n’est pas nouveau. En septembre 2020, Véligo avait aussi été victime de son succès, contraint de mettre 7500 personnes sur liste d’attente.

