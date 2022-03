Tern : tout savoir sur son nouveau vélo cargo électrique qui vient concurrencer Decathlon

La société taïwanaise Tern a présenté un tout nouveau vélo cargo électrique répondant au nom de Quick Haul. Décliné en deux versions, ce modèle vendu à partir de 2999 euros vient directement concurrencer le Longtail R500Elec de Decathlon.

Avec l’explosion des vélos et vélos électriques depuis environ deux ans, un nouveau phénomène s’est progressivement emparé du marché : celui des vélos cargos, de plus en plus nombreux sur les pistes cyclables. Ce type d’engin épouse différents formats, que sont le longtail, biporteur et triporteur.

Les véhicules longtail ont l’avantage d’être plus compacts et allongés à l’arrière, avec un niveau d’encombrement plus faible. C’est par exemple sur ce créneau que se sont récemment positionnés Moustache et Decathlon. Le constructeur taïwanais, Tern, place quant à lui de nouveaux pions avec son modèle Quick Haul.

Petite capacité de chargement

Ce longtail électrique est le plus abordable d’un catalogue déjà bien fourni, précise The Verge. Capable de transporter jusqu’à 50 kilos sur son porte-bagages arrière, ce modèle peut aussi bien servir au transport de marchandises, d’enfants ou d’animaux. Une vingtaine d’accessoires accompagne sa sortie.

Sa capacité de chargement arrière reste bien inférieure à celle du R500Elec de Decathlon, qui grimpe à 170 kilos. Ce dernier peut d’ailleurs transporter jusqu’à deux enfants ou un adulte à l’arrière. Il se montre donc plus polyvalent et plus pratique pour les familles souhaitant se déplacer à plusieurs en deux-roues.

Le Quick Haul P9 est la version la plus onéreuse de la gamme, en raison notamment de son moteur plus puissant. Ci-dessous, voici les principales caractéristiques à retenir :

Moteur : Bosch Performance Line Cruise ;

Couple : 65 Nm ;

Système Shimano Alivio : 9 vitesses, levier de vitesses à gâchette ;

Batterie : 400 kW ;

Autonomie : entre 53 et 105 km ;

Freins : Shimano, à disque hydraulique ;

Roues : 20 pouces ;

Poids : 22,9 kg ;

Taille d’utilisateur : entre 150 et 195 cm, potence et tige de selle réglable ;

Hauteur d’enjambement : 499 mm.

De son côté, le Quick Haul D8 reprend peu ou prou les mêmes caractéristiques, à quelques petites différences près : il se rabat en effet sur un moteur Bosch Active Line Plus moins coupleux (50 Nm) et un système Shimano Altus à huit vitesses. Les deux modèles ont droit à quatre coloris : Blue Grey, Tabasco, Olive et Merlot.

Tern Quick Haul : prix et disponibilité

À titre de comparaison, le Decatlon R500Elec se montre moins véloce avec son couple de 58 Nm, mais surtout beaucoup plus lourd au regard de son poids de 38 kg. Son autonomie oscille par ailleurs entre 50 et 90 kilomètres selon le mode d’assistance utilisé.

Disponible au second trimestre selon Electrek, le Quick Haul D8 sera lancé en Europe à partir de 2999 euros, soit 299 euros de plus que le VAE de Decathlon. La version P9 grimpe quant à elle à 3299 dollars, sans que l’on connaisse encore son prix européen.

