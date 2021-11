Decathlon lance son premier vélo électrique longtail : tout ce qu’il faut savoir

Le Vélocargo Longtail R500Elec est le nom du premier vélo électrique longtail signé Decathlon. Vendu 2700 euros, cet engin peut aussi bien transporter des enfants que de la marchandise, en supportant un poids maximal de 170 kg.

Croiser des vélos électriques dits longtail, biporteurs ou triporteurs est désormais monnaie courante — du moins à Paris. Les infrastructures cyclables de la ville offrent de nouvelles possibilités de déplacement, poussant certains Franciliens à abandonner leurs voitures pour s’accaparer ce nouveau moyen de transport pratique.

Pratique, car il vous permet de transporter aussi bien des personnes en bas âge que de la marchandise. Le format longtail a cependant l’avantage d’être plus compact et plus allongé à l’arrière, avec un niveau d’encombrement plus faible que des biporteurs et triporteurs. Et c’est exactement sur ce type de produit sur lequel Decathlon se positionne désormais.

Jusqu’à deux enfants ou un adulte à l’arrière

La célèbre enseigne française a en effet lancé son Vélocargo Longtail R500Elec, disponible à la vente sur son site officiel. Attention cependant : il est actuellement indisponible en ligne. Il faut donc se déplacer en magasin pour le voir en chair et en os et pourquoi pas l’essayer dans les allées d’une boutique.

Source : Decathlon Source : Decathlon

Ce R500Elec est en mesure de supporter une charge maximale de 170 kilos, hors poids du vélo. Il peut transporter jusqu’à deux enfants ou un adulte à l’arrière. C’est d’ailleurs sur sa roue arrière que se trouve le moteur électrique d’une puissance nominale de 250 W (puissance maximum de 685 W).

Un couple de 58 Nm qui peut faire tiquer

Le vélo profite d’un couple de 58 Nm qui pourrait paraître un poil faible au regard de son poids (38 kg) et des charges qu’il devra transporter : on aurait pu s’attendre à un cycle plus coupleux pour dynamiser les démarrages et les reprises. Un conseil : testez-le avant pour vous faire une petite idée, au moins à vide.

Pour le reste de sa fiche technique, voici les principales caractéristiques :

Batterie : 670 Wh

Autonomie : 90 km (Eco), 70 km (Normal) ou 50 km (Power)

Temps de charge : 4h40

Transmission : 8 vitesses, Microshift

Roue avant : 26 pouces, aluminium, double-parois

Roue arrière : 20 pouces, aluminium, double-parois

Freins : à disque hydrauliques, Tektro

Phare avant : Spanninga AXENDO 40 (40 LUX)

Phare arrière : feu stop

Écran LCD

Gâchette avec aide au démarrage (jusqu’à 6 km/h)

Le R500Elec est fourni avec tripotée d’accessoires de série : porte-bagages avant capable de supporter 80 kg, garde-boue, carter, béquille, repose-pied arrière, barre de maintien pour enfant, panier avant (10 kg max), sonnette et antivol de roue.

Comme le souligne Brice Perrin, président de Vélo Piéton Châtillon et membre Twitter actif sur le secteur du vélo, ce longtail électrique de Decathlon (2700 euros) rentre en concurrence avec le Yuba Kombi E5, vendu 3200 euros avec une meilleure compacité mais moins d’équipements.

Le RadPower Bikes Radwagon V4 est également une alternative plus économique, qui ne s’appuie cependant pas sur le SAV Decathlon. Dans un autre registre, la marque Moustache a elle aussi annoncé son premier longtail branché, le Lundi 20, dont le prix de vente débute à partir de 4599 euros.

