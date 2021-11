Moustache Lundi 20 officialisé : un premier vélo cargo électrique compact et puissant

La marque française Moustache a levé le voile sur son tout premier vélo cargo électrique, le Lundi 20. Avec sa capacité de chargement de 200 kilos, ce modèle servira aussi bien à transporter de la marchandise que des personnes.

Il suffit de se promener dans les rues de Paris pour constater l’essor des vélos cargo. Et comme le soulignaient Les Échos en avril 2021, ce marché autrefois presque inexistant à tout bonnement explosé en 2020 : + 354 % de ventes en plus, avec 11 000 unités écoulées. Encore inconnus, les chiffres de 2021 devraient eux aussi impressionner.

C’est donc dans ce contexte que Moustache sort son tout premier vélo cargo électrique dit long tail. Un cycle allongé à l’arrière, compact et capable de transporter des marchandises, des courses et des personnes, mais avec un niveau d’encombrement bien plus faible que des biporteurs et triporteurs.

Compact et agréable à conduire, selon les premiers retours

Ces derniers sont plus volumineux à cause d’une caisse de chargement située à l’avant, ce qui a tendance à les rendre bien plus larges que les vélos cargo long tail. Dans le cas du Lundi 20, fruit d’un travail long de 4 ans, sa longueur de 185 centimètres et les premières impressions de Numerama tendent vers un vélo très agréable à conduire.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

Le Lundi 20 dispose d’une capacité de chargement de 200 kilos et peut aisément accueillir jusqu’à deux enfants à l’arrière. Cette partie du vélo a d’ailleurs été « renforcée avec une construction en treillis d’une grande solidité qui peut supporter une charge arrière jusqu’à 70 kg sans subir de déformation liée au poids », peut-on lire dans le communiqué de presse.

L’entreprise tricolore a également ajouté un carter de roue pour « éviter tout accrochage de sangles et tendeurs dans les rayons, ou de petits pieds d’enfants par exemple ». Pour le lancement du Lundi 20, Moustache dévoile en simultané une panoplie d’accessoires dédiée à son vélo cargo électrique et ses autres modèles.

Une fiche technique haut de gamme

Certains accessoires comme les sièges enfants, la barre de protection, la poignée passager, la barre modulaire ou le panier avant sont réservés au Lundi 20. D’autres, comme des sacoches et des sacs à dos, semblent aussi s’adresser aux autres modèles du catalogue. Il faut dans tous les cas que les vélos disposent des standards MIK, MIK HD ou QL3.

Sur un plan plus technique, le Lundi 20 se paye des caractéristiques de haute volée. Rien d’étonnant en somme, tant Moustache nous a habitués à proposer des vélos électriques fiables et robustes. On y retrouve donc le guidon emblématique de la marque en forme de « M », un style écrasé et un double tube au niveau du cadre pour renforcer le tout.

Source : Moustache Source : Moustache Source : Moustache

Les roues de 20 pouces peuvent paraître petites, mais la largeur des pneus permet de bien tempérer les chocs, souligne Numerama. Selon le modèle de pneus — Kenda ou Swchalbe –, la capacité de chargement diffère : 100 ou 125 kilos par pneu. Pour accroître le confort, Moustache a aussi ajouté une tige de selle télescopique.

Au niveau des performances, qui d’autre que Bosch pouvait fournir le moteur et la batterie du Lundi 20. Le fournisseur allemand est l’un des principaux partenaires de la marque française. Il est donc question du moteur Performance Line Cargo d’un couple de 85 Nm, décliné en deux versions : avec moyen ou dérailleur.

Moustache Lundi 20 : prix et disponibilité

Le tout est associé à l’écran Intuvia et une batterie de 500 Wh (ou deux, selon la version du Lundi 20), qui, selon le site officiel, fournirait une autonomie moyenne de 54 kilomètres. Toutes les versions du vélo cargo ont droit à des freins à disque hydrauliques Magura MT4. Les autres éléments peuvent différer.

Lundi 20.3 ( 4599 euros ) : batterie de 500 Wh, transmission Shimano à 10 vitesses, pneus Kenda renforcés ;

) : batterie de 500 Wh, transmission Shimano à 10 vitesses, pneus Kenda renforcés ; Lundi 20.3 Dual ( 5599 euros ) : double batterie de 500 Wh, transmission Shimano à 10 vitesses, pneus Kenda renforcés ;

) : double batterie de 500 Wh, transmission Shimano à 10 vitesses, pneus Kenda renforcés ; Lundi 20.5 ( 5599 euros ) : batterie de 500 Wh, transmission Enviolo (moyeu à variation continue), pneus Schwalbe Pick-Up ;

) : batterie de 500 Wh, transmission Enviolo (moyeu à variation continue), pneus Schwalbe Pick-Up ; Lundi 20.5 Dual (6599 euros) : double batterie de 500 Wh, transmission Enviolo (moyeu à variation continue), pneus Schwalbe Pick-Up.

La disponibilité des quatre modèles est prévue pour début 2022.