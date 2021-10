Google Maps Lite navigation : pour des voyages en vélo moins pénibles

Un mode Lite navigation sur Google Maps vise à faciliter le trajet des personnes en vélo en leur permettant de consulter plus facilement et efficacement les informations importantes sur leur trajet. La nouveauté mérite encore quelques explications cela dit.

Faire du vélo tout en regardant l’écran de son smartphone n’est pas forcément évident, en plus d’être potentiellement dangereux. Pour remédier à cela, Google Maps promet de déployer une option dans les mois à venir baptisée « Lite navigation ». En français, nous pourrions traduire cela par « navigation simplifiée ».

Le projet a l’air intéressant, mais n’est pas encore très détaillé par la firme de Mountain View qui a surtout mis en avant ses améliorations du côté des trajets en voiture plus économes en essence. On a cependant droit à de courtes explications.

Avec Lite navigation, les cyclistes peuvent voir rapidement les détails importants de leur itinéraire sans avoir besoin de garder leur écran allumé ou d’activer la navigation étape par étape[turn-by-turn en anglais]. D’un seul coup d’œil, vous pouvez suivre la progression de votre trajet, voir votre heure d’arrivée prévue en temps réel, et même connaître le dénivelé de votre itinéraire afin de maintenir votre concentration là où elle doit l’être : sur la route.

Des précisions restent nécessaires

La promesse est alléchante, mais on attendra des précisions plus claires de la part de Google ou le déploiement de la fonctionnalité sur Maps pour avoir une meilleure idée de ce qu’elle va apporter. En effet, si l’entreprise indique qu’il ne sera plus nécessaire d’allumer l’écran pour voir les informations importantes sur l’itinéraire, l’une des seules illustrations partagées montre une simple heure d’arrivée estimée dans le panneau des notifications.

Dans l’application, la navigation simplifiée semble surtout épurer l’affichage des informations de trajets en bas de l’écran pour rendre le tout facile à consulter rapidement.

Google explique vouloir valoriser les comportement écoresponsables. Cette nouveauté s’inscrit dans cette démarche, car elle est censée inciter les utilisateurs à favoriser autant que possible leurs vélos pour les déplacements.

Vélos et scooters en libre-service

En parallèle, Google Maps veut aussi mettre les services de vélos en libre-service à l’honneur en indiquant l’emplacement des stations et du nombre de véhicules disponibles. Idem pour les scooters en libre-service. Cette nouveauté était déjà en test dans certaines villes, mais désormais ce sera disponible dans plus de 300 villes aussi bien sur l’application Android qu’iOS.

Paris n’est pas citée dans les métropoles concernées pour le moment, au contraire de Berlin. Enfin, Google précise s’être allié à Donkey Republic, Tier et Voi en Europe pour proposer cette option.