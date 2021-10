En Europe aussi, Google Maps vous fera consommer moins d’essence avec des trajets plus écolos

Les responsables de Google Maps annoncent que l'application proposera en Europe des trajets en voiture plus écoresponsables et moins consommateurs en essence dès 2022.

Réduire les émissions de carbone de plus d’un million de tonnes par an. C’est l’ambitieux objectif affiché par la nouvelle fonction de Google Maps. L’application de navigation veut en effet faire en sorte mieux mettre en avant les trajets les plus écoresponsables. Cette option avait déjà été annoncée plus tôt dans l’année, mais elle devient aujourd’hui plus concrète avec un déploiement en Europe prévu en 2022.

Aux États-Unis, l’option fait d’ores et déjà ses débuts aujourd’hui. Voici comment elle fonctionne sur le papier.

Mettre en avant les trajets qui consomment moins d’essence

Pour aller d’un point A à un point B, il se peut que Google Maps repère deux trajets différents, mais avec des temps d’arrivée estimés similaires. Dans ces cas-là, l’application va vous proposer par défaut l’option qui vous fera consommer le moins d’essence — et qui sera donc plus respectueuse de l’environnement. Dans les paramètres, vous pourrez cependant choisir d’avoir toujours le trajet le plus rapide si vous le souhaitez.

Si le temps de trajet calculé pour l’itinéraire écoresponsable est sensiblement plus élevé, alors l’utilisateur aura le choix entre la route la plus rapide et celle moins énergivore. Vous aurez cependant droit à un petit message indiquant le pourcentage d’essence que vous pourriez économiser grâce à la seconde option ainsi qu’à une petite explication. Ainsi, les itinéraires plus efficaces énergétiquement comportent « habituellement moins de montées, moins de circulation et des vitesses constantes ».

Cette initiative s’inscrit dans le discours écoresponsable que veut porter Google Maps depuis quelque temps. Rappelons que l’application souhaite aussi vous indiquer où vous ne pourrez pas rouler si votre voiture est trop polluante. Des optimisations pour le vélo sont également au programme. À plus grande échelle, Google veut même améliorer les feux tricolores aux carrefours pour fluidifier la circulation.