Voitures, voyages, hôtels… Vos recherches Google se mettent à l’écologie

Que ce soit dans le choix d'un vol en avion, d'une voiture électrique ou d'un hôtel, Google compte exploiter les résultats de recherche qu'il affiche afin de sensibiliser aux questions liées à l'environnement.

En s’appuyant sur les requêtes populaires de son moteur de recherche, Google affirme que de plus en plus de personnes s’intéressent aux problématiques environnementales. La firme indique ainsi qu’un grand nombre d’internautes cherchent à voyager ou acheter de manière plus écoresponsable.

À cet égard, en complément d’autres annonces sur le sujet — et concernant Google Maps entre autres –, le géant aux quatre couleurs annonce qu’il réorganise ses résultats de recherche pour mieux mettre en avant les solutions les plus écologiques. Passons en revue quelques nouveautés présentées.

Google Flights pour des voyages en avion moins polluants

L’un des services concernés est le comparateur de vols Google Flights. Celui-ci accueille une petite fonctionnalité permettant de savoir quel voyage en avion parmi ceux proposés dans les résultats de recherche aura la plus faible empreinte carbone.

Google Flights indique l’empreinte carbone de votre réservation d’avion // Source : Google Google Flights indique l’empreinte carbone de votre réservation d’avion // Source : Google

« Lorsque les voyageurs rechercheront des vols sur Google, ils verront les émissions de CO2 associées à presque tous les vols directement dans les résultats de recherche », affirme le groupe américain. Visuellement, vous allez notamment voir un badge vert à côté des vols dont les émissions seront considérablement inférieures aux autres sur la liste.

L’outil de Google Flights se veut d’ailleurs assez précis puisqu’il ajoute aussi les mêmes informations et badges sur les sièges. « Les émissions augmenteront pour les sièges de classe affaires ou de première classe, car ils occupent plus d’espace et représentent donc une part plus importante des émissions totales », expliquent les représentants de la firme.

Des hôtels plus écolos

Pour rester dans la thématique des voyages, Google indique dans ses résultats de recherche lorsqu’un hôtel a « pris des engagements environnementaux significatifs », et s’il est « certifié par des organismes indépendants, comme EarthCheck ou Green Key ». Là aussi, un badge vert.

En vous rendant dans l’onglet « À propos » d’une fiche d’hôtel, vous pourrez voir les actions que l’établissement entreprend pour réduire son impact environnemental, que ce soit en réduisant ses déchets ou en optimisant la conservation de l’eau. « Des partenaires comme Hilton et Accor ont déjà commencé à ajouter ces informations à leur portefeuille hôtelier mondial, et nous pensons que ce phénomène va s’amplifier dans les mois à venir ».

Qu’il s’agisse des vols en avion ou des séjours à l’hôtel, Google veut se baser sur une méthode viable pour calculer l’empreinte carbone. À cet égard, l’entreprise a récemment rejoint la coalition Travalyst. Elle a l’intention d’établir « des modèles ouverts afin de fournir un cadre à l’ensemble du secteur ». L’objectif affiché est de pouvoir être en mesure de toujours avoir des informations fiables.

Les voitures électriques mises en avant

Une autre nouveauté du moteur de recherche Google s’adresse au marché automobile. En effet, si un utilisateur lance une requête sur un véhicule ou un constructeur, les modèles de voitures électriques et hybrides seront mis en avant. Ces options sont facilement identifiables grâce à une icône de feuille associée.

Si l’internaute s’intéresse à un modèle en particulier, Google affichera alors des données sur le réseau de chargeurs compatibles, le prix annuel estimé en énergie ou encore les réductions tarifaires auxquelles l’acheteur a droit. Ces fonctions dédiées à la voiture arriveront en 2022 et seulement aux États-Unis dans un premier temps.

Toujours aux États-Unis, mais avec un déploiement dans les jours qui viennent, Google Shopping affichera des suggestions pour limiter les résultats à des produits plus écoresponsables et rentables dans le temps lorsque vous chercherez « des appareils à forte consommation d’énergie ». Sont concernés les chaudières, les lave-vaisselles, les chauffe-eaux, les cuisinières ou encore les sèche-linges.

Informer sur le changement climatique

Google affirme aussi avoir remarqué que les internautes cherchaient de plus en plus à se renseigner sur le dérèglement climatique afin de savoir quels bons gestes adoptés. Pour les aider dans cette démarche, le groupe met en place une nouvelle mise en page pour les requêtes touchant à cette problématique.

Le but est d’afficher des informations importantes provenant de sources reconnues telles que les Nations unies. L’internaute trouvera ainsi des définitions de notions essentielles, des explications sur le changement climatique ainsi que des conseils pour adopter des comportements écoresponsables.

Cette mise en page sera déployée dans le courant du mois d’octobre dans le monde entier, mais en trois langues seulement : français, anglais et espagnol.