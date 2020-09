Véligo : 5000 nouveaux vélos électriques en location pour répondre à une demande grandissante

Île-de-France Mobilités va agrandir le parc Véligo. Quelque 5 000 nouveaux vélos électriques vont être ajoutés à la location. Un moyen de combler une demande qui a littéralement explosé depuis le déconfinement.

Présenté dans un dossier de presse complet en décembre 2018, le service Véligo prenait à l’époque le pari de mettre le pied des Franciliens à l’étrier. Comment ? En proposant de la location longue durée de vélos électriques, combinée à un service d’accompagnement prenant en compte l’entretien ou la remise d’équipements. Le tout pour la somme de 40 euros par mois.

Objectif : déclencher un acte d’achat

Ce « véritable levier en faveur de la transition écologique », des dires de Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France à l’origine de cette initiative, avait ainsi pour but de déclencher un acte d’achat après l’expérience vécue (de six à neuf mois maximum). Et pour inciter à s’abonner, le dispositif peut être remboursé à moitié par votre entreprise, car il est considéré comme un service de transport public.

Des critères précis permettent également de bénéficier d’une remise de 50 %, notamment pour les étudiants de moins de 26 ans (la liste complète ici). Et un peu plus d’un an après son lancement, force est de constater que Véligo a conquis les utilisateurs d’Île-de-France. Mieux : la demande dépasse désormais l’offre, tant et si bien que la région se voit obligée d’agrandir son parc de deux-roues électriques.

Une longue liste d’attente

D’après Le Parisien, 10 000 engins étaient en circulation fin mai. Mais le déconfinement a entraîné une forte hausse de la demande, selon Adeline Goge-Lefaivre, en charge du service Véligo pour l’opérateur Fluow – un consortium de quatre entreprises chargé de la mise en service, des révisions, réparations, livraisons à domicile ou encore de la gestion de l’application mobile.

« Nous allons avoir 5 000 vélos de plus à cette rentrée, qui nous seront livrés petit à petit en septembre et octobre. Avec ces vélos et les retours des premiers abonnés, on va pouvoir satisfaire la liste d’attente, qui est d’environ 7 500 personnes », détaille Adeline Goge-Lefaivre dans le quotidien français. Au total, pas moins de 13 000 utilisateurs ont bénéficié du service depuis ses débuts.

Qui sont les utilisateurs de Véligo ?

D’autres devraient également se joindre à la fête en 2021, puisque 5 000 nouveaux vélos seront proposés. Adeline Goge-Lefaivre livre également quelques statistiques intéressantes relatives au profil des utilisateurs : 40 % proviennent de Paris, 18 % de la petite couronne (Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et 42 % de la grande couronne (Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne, Essonne).

« L’équilibre homme-femme est quasiment atteint », tient à noter à l’intéressée, qui conclu : « Et au moins 80 % des abonnés utilisent Véligo pour leurs trajets domicile-travail. Signe qu’ils sont en passe d’être convertis au vélotaf ». Enfin, 50 % des bénéficiaires seraient enclins à acquérir un deux-roues après leur location. Véligo, une initiative qui porte extrêmement bien ses fruits.