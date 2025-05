On a testé l’Iweech Promenade, un excellent vélo électrique urbain qui fait tout à votre place

Plus abordable qu’un Cowboy tout en proposant une assistance clé en main par courroie et une connectivité, l’Iweech Promenade se distingue par son autonomie et un bon confort. Le tout à un prix attractif. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Si le vélo électrique est pour certains un gage de confort et de performance, certaines marques ont basculé dans la tendance de la connectivité et de la simplicité. VanMoof est probablement le premier nom qui vous vient à l’esprit, tout comme Cowboy. Sur ce terrain, l’entreprise française Bellatrix a débarqué en 2021 avec un vélo électrique original, l’Iweech 24″S avec son cadre atypique et des roues de 24 pouces.

Après ce premier coup d‘essai réussi, la petite marque phocéenne a lancé en 2024 un modèle plus abordable. L’Iweech Promenade est un vélo de ville plus classique en apparence, conservant tout l’environnement propre à la marque : l’assistance automatique à courroie et l’univers connecté.

Le tout débarque à un tarif sous les 2 500 euros (qui a légèrement augmenté de puis le lancement), bien plus compétitif que les rivaux belges et hollandais. Mais ce VAE urbain est-il une version édulcorée et fait-il des concessions sur d’autres composants ? Iweech peut-elle lutter face aux cadors de la catégorie et devenir la référence du vélo connecté Français après la fin d’Angell ? Frandroid a roulé plusieurs semaines à son guidon.

Fiche technique

Modèle Iweech Promenade Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 2 Autonomie annoncée 60 km Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Oui Écran Non Poids 24 kg Couleur Noir, Bleu, Vert Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Un vélo électrique flatteur

La géométrie du vélo propose cadre ouvert conventionnel. Radicalement opposée à celle très active (penchée) de son grand frère, la posture très droite vise un large public en recherche de confort de conduite. Malgré le tarif bien inférieur au 24″S, l’Iweech Promenade présente bien, avec son cadre ouvert aux soudures – presque toutes – invisibles, et sa peinture mate flatteuse.

La marque française mise sur un aspect dépouillé à la Cowboy, avec un guidon sobre et une bonne intégration des câbles. C’est réussi : le style est épuré, même si l’on voit encore un câble de feu arrière qui a du mal à trouver son chemin entre le tube de selle et le garde-boue. Mais dans l’ensemble, c’est vraiment propre.

L’équipement de base est correct avec une béquille robuste, des garde-boues solides et bien fixés, ainsi qu’un support SP Connect sur la potence. Bonus, cette dernière contient une prise USB-C, mais n’espérez pas recharger rapidement votre iPhone ou Samsung Galaxy S, car il maintient à peine le niveau de batterie après nos essais.

Un équipement complet… en option

L’éclairage ne lésine pas sur la visibilité, avec 90 lux à l’avant pour voir la route jusqu’à 20 mètres devant soi. Petit bémol, on ne peut l’ajuster en hauteur, car il se fond dans la potence. et le subtil feu arrière n’intègre pas de fonction stop.

Il existe de nombreuses options pour adapter ce vélo de ville électrique aux exigences du quotidien : il est ainsi possible de remplacer le porte-sacoches arrière par un vrai porte-bagages (70 euros), d’opter pour une béquille centrale plus stable, ou un antivol de roue arrière. A l’avant, on remarque 4 fixations, où un panier avant peut se fixer et supporter 8 kg.

Iweech vous laisse donc la main sur la configuration. Au total, le poids de son VAE pointe 24 kg. Nous le mesurons exactement à 27 kg sur notre exemplaire de test, qui inclut l’antivol et le porte-bagages arrière optionnels.

Une connectivité complète

Le vélo électrique Iweech s’appuie sur l’un de ses qualités, la connectivité. Pour autant, vous n’êtes pas dépendant d’une application pour rouler avec. En effet, une clé NFC – optionnelle – suffit pour verrouiller ou déverrouiller le cycle ors de courts arrêts.

Bien entendu, l’univers connecté est là pour ajouter de la sécurité, avec une alarme en cas de tentative de vol, tandis que l’application géolocalise l’engin à tout moment. L’alarme est extrêmement dissuasive. Afin de faciliter l’utilisation de l’application, le guidon possède un support SP Connect, qui nécessite une coque spécifique ou un adaptateur additionnel pour votre téléphone.

Autre similarité avec son rival Cowboy, le guidon ne possède aucun bouton et encore moins d’un écran. Impossible donc d’allumer les phares depuis le vélo électrique, il faut donc passer obligatoirement par l’application, où l’on peut désactiver la fonction automatique.

Seul un bouton sur le tube central permet d’allumer le Promenade. Le vélo ne dispose pas de fonction d’allumage à distance via l’appli. Ce bouton unique concentre aussi le seul indicateur unique d’autonomie (couleur verte puis orange et rouge), ainsi que d’autres couleurs secondaires (violet pour la veille, bleu clair en mode Fitness).

Un appli fluide qui remplace l’écran, mais attention aux bugs

L’application Iweech est simpliste : l’interface principale mène à une carte de localisation du vélo électrique (basée sur Here Maps). Il est possible d’y rechercher un itinéraire, avec une navigation 3D très facile d’utilisation. On entre ainsi dans le mode iRide, où le bouton du vélo vire au bleu.

De plus, on retrouve le rayon d’action en fonction de l’autonomie, que ce soit en trajet simple ou aller-retour. On observe deux cercles, un vert en mode classique, l’autre rouge plus large avec une optimisation de l’assistance pour arriver à sa destination avec un minimum de puissance.

Un compteur, qui se déclenche automatiquement lors d’un trajet, s’ajoute avec la vitesse, une jauge d’autonomie (dommage car l’accueil affiche un pourcentage), la durée ou encore la puissance humaine/moteur.

Le mode Fitness est une des spécificités d’Iweech, avec un suivi des calories que l’on utilise et, si vous le souhaitez, un objectif hebdomadaire qui vient réduire ou non l’assistance du vélo. Nous avons tenté de relever le défi, sans changement notable en conduite, même si nous avons senti une différence au niveau de l’autonomie.

Malheureusement, le Promenade n’est pas dénué de bugs, puisqu’il n’enregistre pas la totalité des trajets, le mode veille est impossible à déverrouiller ou pire, l’alarme a parfois mis 2 minutes à s’éteindre via la clé NFC.

Transmission automatique

L’Iweech Promenade cherche à apporter une conduite ultra-simpliste. Une fois sur la selle et au guidon, le cycliste n’a plus qu’à pédaler. Un seul mode existe avec la transmission par courroie, où l’algorithme de la marque vient ajuster la résistance au pédalage selon les conditions : vitesse, puissance de pédalage, environnement.

Au démarrage, il ne faut pas en vouloir trop, car le système n’est pas aussi réactif que sur les nerveux Cowboy. Mais sans forcer, l’Iweech livre de belles accélérations, filant à 25 km/h en une poignée de secondes. C’est très appréciable.

Le moteur arrière Mivice 080, que l’on connaît sur les Tenways CGO600 Pro ou les derniers Lidl Crivit, déploie un couple de 45 Nm, et fonctionne avec un capteur de couple. Certes un peu bruyant, il reste performant sur des pentes soutenues, tandis que l’assistance auto permet de passer du plat à une montée sans aucune modification de cadence.

De bonnes suspensions vu le débattement limité

Énergique, le Promenade est sympa à manœuvrer, mais est naturellement moins agile que le 24″S. C’est normal : la position droite, la fourche suspendue et les gros pneus dégradent la précision en virage, au profit d’un bon confort. C’est la bonne nouvelle du jour.

Avec sa suspension de 63 mm et des pneus Schwalbe Moto-X larges de 60 mm, le vélo offre un amortissement agréable sur les aspérités de la route, même sur des chemins ou des pavés. En raison d’un tube de selle fixe, l’agrément reste limité à l’arrière, mais l’assise Selle Royal remplit bien son rôle sur de longs trajets sans douleur.

Enfin, les freins Shimano MT200 sont un gage d’arrêts progressifs et puissants, pour un 25-0 km/h en 3,40 m. Seul hic, la roue arrière bloque précocement, ce qui compromet la stabilité hors bitume ou surface sèche. C’est à garder à l’esprit.

Sacrée autonomie !

Le vélo électrique marseillais emploie une batterie quasi identique à celle du 24″S, soit un bloc amovible d’une capacité de 504 Wh. Ainsi, l’Iweech Promenade promet un minimum de 70 kilomètres “à pleine puissance”, sans objectif fitness ni trajet pour arriver à destination avec de l’assistance. Nous avons voulu vérifier ce chiffre en environnement parisien avec une température idéale autour de 20°C, avec une charge de 80 kg et sur le sec.

Le résultat est impressionnant, puisque nous relevons 83 km sur une charge complète ! La consommation dépasse à peine les 6 Wh/km. C’est remarquable au vu du niveau de performances et de l’agrément de l’assistance. Nous avons également roulé avec en mixant le mode fitness avec un objectif élevé (donc en théorie avec une assistance inférieure) et une navigation GPS. L’autonomie est encore meilleure, avec environ 100 km dans nos conditions et avec une consommation de 5 Wh/km sur un trajet test de 20 km.

Le suivi du niveau de charge est cependant très flou :

Vert : 50 à 100 %

Jaune : 30 à 50 %

Orange : 20 à 30 %

Rouge : moins de 20 %

Cela est surtout gênant sous les 20 %, car le rouge peut autant indiquer 1 km restant comme 16 km ! La dépendance à l’application est ainsi forte.

Une charge assez lente

La batterie possède sa propre petite jauge à 4 voyants, et la connexion au vélo est impossible. La batterie étant amovible, on peut la brancher directement sur l’Iweech Promenade ou en dehors.

Le chargeur est compact à transporter, avec une intensité classique de 2A (puissance 72 W), soit en théorie 7 heures pour un plein d’énergie de la batterie de 504 Wh. Nous le constatons en pratique : 7h15, ou 5 heures pour une charge entre 5 % et 80 %.

Prix et disponibilité

L’Iweech Promenade est disponible sur le marché depuis le mois de mai 2024, uniquement en direct sur le site officiel. Ce vélo électrique urbain étonne avec un tarif abordable de 2 495 €. La location longue durée est également possible à partir de 50 euros/mois (contrat de 4 ans avec un premier loyer de 315 euros).

En option, ce VAE propose plusieurs équipements comme le porte-bagages arrière (70 euros), le panier avant (85 euros) ou encore l’antivol de roue (50 euros). Sachez qu’un petit frère Iweech Avenue, sans suspension, à petite batterie, avec une transmission par chaîne et sans l’application, coûte 1 999 euros.

Iweech garantit 5 ans le cadre, et applique le minimum de 2 ans sur le reste du vélo électrique, hors éléments d’usure. Il n’y a pas de boutique physique, mais le SAV en ligne permet la mise en relation avec 193 réparateurs partenaires, sachant que les composants hors assistance sont standards. Une assurance optionnelle dès 140 euros/an est également possible, couvrant le vol, les dommages, la réparation ou le dépannage.