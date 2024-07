Les vélos électriques Cowboy deviendront plus difficiles à voler avec cette mise à jour (mais pas que)

Les vélos électriques et connectés Cowboy évoluent grâce à cette grande mise à jour logicielle. Au programme : la ludification de la pratique du vélo, mais aussi l'arrivée d'une fonction antivol gratuite pour tous les clients. De quoi éviter de se faire voler son vélo, ou de le retrouver plus facilement en cas de vol.

Les vélos connectés ont un énorme avantage : ils peuvent être mis à jour à distance, comme les voitures électriques. C’est ce que vient de faire Cowboy, via son application Cowboy Connect disponible sur Android et iOS. C’est un peu différent que sur une voiture, car chez Cowboy, c’est le smartphone qui joue le rôle d’écran, même si c’est bien entendu le vélo qui envoie les données au téléphone.

Pour aller plus loin

Quel vélo électrique Cowboy choisir ? On vous explique la gamme

La nouvelle version de l’application Cowboy Connect arrive avec de nouvelles fonctionnalités aussi ludiques que pratiques.

Un vélo électrique qui devient plus fun

Pour rendre la pratique du vélo plus fun, Cowboy dévoile des mini jeux qu’il est possible de réaliser avec d’autres amis qui posséderaient un vélo électrique Cowboy. Ou même de parfaits inconnus à l’autre bout du monde. L’idée est de lancer une course via l’application, et de réussir des challenges. On peut ainsi affronter un autre cycliste avec un sprint de 500 mètres, ou se fixer un objectif de calories à brûler.

Un autre mode permet quant à lui de tester son endurance, en maintenant la puissance de pédalage au-dessus d’un certain niveau (avec 25 niveaux au total).

Des fonctions plus pratiques

Finalement, les deux nouvelles fonctionnalités majeures et utiles se situent ailleurs. Et elles sont beaucoup plus pratiques. Il s’agit tout simplement de l’arrivée du système antivol Theft Alerts pour tous les possesseurs d’un vélo Cowboy. Cette fonctionnalité était auparavant réservée aux clients ayant souscrit à l’option Connect.

Le site de Cowboy précise l’utilité de cette fonction : « si quelqu’un touche votre vélo pendant quelques secondes, vous recevrez alors une notification d’alerte au vol sur votre téléphone, suivie de sa position GPS. Cliquez sur l’alerte pour suivre l’emplacement de votre vélo et le récupérer guidé par l’indicateur de puissance du signal Bluetooth ».

Enfin, le tableau de bord de l’application a été entièrement revu, permettant d’afficher des « In-Ride Milestone » en cours de route. La marque précise que « l’écran destiné aux riders change désormais en fonction du contexte et les avertit lorsqu’ils atteignent des étapes importantes ».

Cowboy précise que tous les abonnés Connect recevront « le nouveau logiciel par le biais de mises à jour automatiques ».