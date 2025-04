La marque marseillaise Iweech est présente au salon Vélo in Paris pour y présenter une toute nouvelle version de son vélo électrique phare Promenade. Le nouveau venu se nomme Avenue, qui privilégie un prix agressif en échange de quelques concessions.

Cela fait plusieurs années déjà que Frandroid suit assidûment les aventures d’Iweech, marque marseillaise de vélo électrique qui nous avait tout bonnement bluffés avec son premier modèle 24 pouces. Un autre VAE plus conventionnel, le Promenade, a ensuite rejoint le catalogue : nous avions pu le prendre en main l’an passé.

Et à l’occasion du salon Vélo in Paris 2025, le fabricant tricolore remet le couvert avec un tout nouveau vélo électrique, ou tout du moins une version allégée de son fameux Promenade : voici donc l’Avenue, qui s’aventure symboliquement sous la barre des 2000 euros – 1999 euros très précisément -, en échange de quelques concessions.

Moins d’autonomie et de confort

Premièrement, la batterie de 504 Wh baisse en capacité, à 378 Wh. Ce n’est pas un problème en soit, puisque l’autonomie de l’Iweech Promenade nous a impressionné lors de notre essai qui arrive bientôt dans nos colonnes. L’Avenue devrait ainsi tutoyer la quarantaine, voire la cinquantaine de kilomètres sans trop de difficultés.

Seconde concession notable : la présence d’une fourche rigide, et non plus suspendue (63 mm de débattement). Naturellement, le confort est en retrait par rapport au Promenade, sans pour autant être catastrophique comme nous avons pu le constater lors d’une petite prise en main d’une quinzaine de minutes.

Troisième concession : le retrait de la courroie – silencieuse et sans entretien – au profit d’une chaîne. Ce vélo électrique conserve aussi son système single speed, c’est-à-dire qu’il ne propose qu’une seule et unique vitesse. L’avantage, c’est que l’expérience est clé en main.

Quatrième concession importante : la notion de connectivité n’existe plus. Cet Avenue joue la carte de la simplicité et se délaisse de l’application Iweech. Conséquence : oubliez toutes les fonctions de sécurité, comme le tracking GPS, l’alarme antivol, la notification en cas d’activité suspecte ou encore la mise hors circuit des fonctions vitales du vélo.

La philosophie Iweech est là

L’Iweech Avenue conserve en revanche son moteur Mivice 080 d’un couple de 45 Nm et son capteur de couple qui apportent un véritable plaisir de conduite. La philosophie Iweech ne disparaît pas : vous avez affaire à un vélo réactif et dynamique, et dont l’assistance électrique est parfaitement gérée pour vous apporter de la puissance sans vous brusquer.

D’un poids de 22,9 kg – c’est 1,1 kg de moins que le Promenade -, cet Avenue est destiné aux utilisateurs mesurant entre 155 et 190 cm. Conçu et assemblé en France, il est d’ores et déjà disponible à la commande au prix de 1999 euros. C’est presque 500 euros de moins que le Promenade, tout de même.