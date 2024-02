Voici Vefaa, un nouveau vélo électrique français mariant confort, techno et sécurité

Avec le Bonjour Techno, Vefaa frappe un coup avec un vélo électrique urbain aux technologies et connectivité françaises, ainsi qu’un équipement complet au prix contenu.

Un nom exotique, deux « a » : ce n’est pas un engin venu de Finlande mais bien une marque française. Vefaa a été fondée par Roc Argiles Baro, un ancien d’Intersport Nakamura, ayant l’objectif de lancer « un vélo électrique accessible, confortable et sécurisé ». Bref, le Vélo électrique Facile à Adopter : VEFAA.

Bonjour (le plein) de techno

Le VAE est dévoilé ce 29 février et prend le nom de Bonjour Techno, visant donc le premier achat d’un vélo électrique connecté. Car derrière l’allure classique, le Vefaa Bonjour Techno regorge de solutions aussi technologiques que pratiques. La firme a fait appel au spécialiste grenoblois eBikeLabs pour le système de sécurité, avec une alarme progressive en cas de vol jusqu’à 85 dB, et bloquant véritablement le moteur (et pas seulement l’assistance).

Comme d’autres vélos électriques connectés, Vefaa apporte une application, développée avec Velco. On pourra y recevoir les notifications de tentative de vol, la géolocalisation, ou les statistiques. La navigation devrait également rejoindre le tout à terme. Le Bonjour Techno dispose d’autres apports d’eBikeLabs, comme les 150 points de contrôle et leurs défaillances, un plus pour les réparateurs en cas de panne, ainsi que le contrôleur.

Pour le geek, une fixation de potence pour support de smartphones est compatible Quad Lock ou SP Connect. Et si le cycliste n’est pas un féru de technologie, il peut toujours utiliser le VAE sans application.

Une assistance adaptative, du confort et de l’équipement

Le Vefaa Bonjour Techno s’appuie sur un moteur arrière classique, de 60 Nm de couple, lié à une batterie amovible de 576 Wh. Avec une vitesse unique via courroie, le Vefaa annonce une assistance variable selon divers facteurs : vent, pente, etc. C’est cette technologie qui était d’ailleurs au centre du conflit entre eBikeLabs et le très inspiré AdaptivePower de Cowboy.

Un vélo électrique intelligent, mais aussi confortable, même si le cadre ouvert est doté d’une fourche rigide. Le Vefaa Bonjour Techno compte ainsi sur des poignées ergonomiques biosourcées Hermanns, des pneus Schwalbe Moto X – comme un Moustache Lundi 27 – et la selle large à parallélogramme pour amortir les imperfections de la chaussée.

En outre, l’équipement pratique est pléthorique avec les garde-boue, la béquille, l’antivol de roue avant, des freins hydrauliques Shimano MT200, ainsi que le porte-bagages arrière MIK HD. Un panier avant est également possible, offert en précommandes.

Un rapport prix/équipement dément

Vefaa ne commercialisera son vélo électrique qu’à partir de fin mars, avant des livraisons cet automne 2024. Disponible uniquement en ligne sur le site officiel, le Bonjour Techno devrait adopter un réseau d’ambassadeurs, de quoi tester le VAE avant achat, puis de revendeurs l’an prochain. Reste que le vélo est seulement lancé en coloris noir, dans une taille unique qui devrait couvrir une grande fourchette de gabarits.

Le Vefaa Bonjour Techno fait déjà sensation avec son prix de lancement de 2 500 euros. C’est en effet très attractif compte tenu des composants, de l’équipement et des technos proposées. Un tarif de plus inférieur à un Cowboy – eBikeLabs tient sa revanche – et aux pièces standards favorisant la réparation. Et on ajoute que l’assemblage est français à Villeurbanne (Rhône) au Grand Plateau, accueillant d’autres acteurs du cycle (Ultima, Ref, Cyclik, etc).