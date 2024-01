Le plus gros concurrent de Tesla arrive en Europe avec l’équivalent du Model Y : voici les prix du BYD Seal U

Quelques mois après sa révélation officielle, le BYD Seal U s'apprête enfin à faire son arrivée sur le marché européen. Le SUV électrique se décline en plusieurs versions et ira chasser directement sur les terres de la Tesla Model Y, mais avec un léger handicap financier. On connaît en effet ses prix pour l'Allemagne.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous n’êtes évidemment pas sans savoir que les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Europe. On pense par exemple à MG, qui s’en sort très bien, mais également à Xpeng ou encore à Nio, mais pas seulement.

Arrivée imminente

En effet, c’est aussi le cas de BYD, qui vient même tout juste de devenir le premier constructeur de voitures électriques dans le monde sur le quatrième trimestre 2023. La firme chinoise vient de dépasser Tesla, qui se retrouve sur la 2ème marche du podium. Et pas question pour la firme basée à Shenzhen de se reposer sur ses acquis. Si elle commercialise déjà plusieurs modèles chez nous, dont la Han, l’Atto 3, la Seal ainsi que la Dolphin et le Tang, elle veut aller encore plus loin.

Il y a quelques mois, elle levait le voile sur son Seal U, un inédit SUV électrique qui est en quelque sorte une version surélevée de la berline déjà bien connue chez nous. Un nouvel arrivant qui laissait déjà entendre qu’il serait également commercialisé sur le marché européen. Et bien ce sera bientôt chose faite.

Dans un communiqué tout juste publié, BYD annonce son arrivée en Europe au cours du mois de février prochain. Dans la foulée des essais, que vous retrouverez bientôt dans nos colonnes.

Pour le moment, les tarifs pour la France n’ont pas encore été dévoilés, mais on connaît d’ores et déjà ceux qui seront en vigueur en Allemagne. Il faudra compter 41 900 euros dans sa version Comfort d’entrée de gamme, avec sa batterie de 71,8 kWh offrant une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. La seconde déclinaison, baptisée Design sera quant à elle affichée à partir de 44 990 euros, avec son accumulateur de 87 kWh et ses 500 kilomètres d’autonomie. Mais attention, ces tarifs pourront légèrement varier chez nous.

Dans tous les cas, le SUV électrique ne sera malheureusement pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros, en raison de sa fabrication en Chine. Au contraire de la Tesla Model Y, qui débute à partir de 42 990 euros et qui peut quant à elle bénéficier de l’aide du gouvernement grâce à sa production allemande. Cependant, tout n’est pas perdu pour BYD, qui prévoit de construire une usine en Hongrie afin d’y produire certaines de ses voitures destinées au marché européen.

Deux versions au programme

Le nouveau Seal U, qui devrait également rivaliser avec les Volkswagen ID.4 et autres Skoda Enyaq, se déclinera en deux versions, avec deux capacités de batteries comme détaillé plus haut. Dans tous les cas, la puissance est affichée à 160 kW, ce qui équivaut à environ 217 chevaux, tandis que le couple oscille entre 310 et 330 Nm selon la finition, le tout étant toujours envoyé vers les roues avant. Pas de déclinaison à transmission intégrale, donc pour le moment.

Cependant, il n’est pas exclu que celle-ci arrive un peu plus tard, alors que le SUV reprend la plateforme 3.0 de la Seal, qui y a quant à elle le droit. Sa batterie fait appel à la technologie Blade récemment récompensée, ainsi qu’à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate). Il faut compter environ 42 minutes sur une borne rapide pour passer de 10 à 80 %, à une puissance qui varie entre 115 et 140 kW selon la version choisie. En courant alternatif, cette dernière culmine à 11 kW.

Globalement, ce nouvel arrivant dans la gamme profite d’une dotation généreuse, avec de nombreux équipements livrés de série dès la version d’entrée de gamme. Parmi eux, citons notamment la pompe à chaleur, notamment utile lors des longs trajets, ainsi que la charge bidirectionnelle V2L. Cette dernière permet d’alimenter des objets électriques directement via la prise de charge de la voiture.

À noter que BYD garantit une capacité de batterie de 70 % pendant huit ans ou 200 000 kilomètres. À titre de comparaison, Tesla indique que sa Model S ne perd que 12 % de capacité après 200 000 miles, soit environ 321 800 kilomètres. Pendant ce temps-là, l’entreprise Eve Energy vient de dévoiler un accumulateur dont la durée de vie peut atteindre les 12 000 cycles de charge.