Elon Musk confirme l’arrivée prochaine du Tesla Roadster avec des performances hallucinantes

Dévoilé en 2017 et initialement attendu pour 2020, le Tesla Roadster se fait attendre. Si Elon Musk avait repoussé le lancement de cette voiture électrique à 2023, l'homme d'affaires nous donne à nouveau des nouvelles et promet une officialisation dès 2024 et une arrivée sur les routes en 2025.

Si Tesla était en tête des ventes de voitures électriques en 2023, la firme vient tout juste de se faire dépasser par son nouveau rival chinois, BYD. Mais alors que ce dernier dernier est désormais le numéro 1 mondial de l’électrique, le constructeur américain ne compte pas se laisser faire.

Un lancement attendu

Outre les baisses de prix récemment opérées, notamment sur sa Model 3 Propulsion, ainsi que l’arrivée de la version restylée que nous avons pu découvrir, l’entreprise veut aller encore plus loin. Après avoir officiellement lancé le très attendu Cybertruck et son Semi, elle prépare désormais l’arrivée dans les showrooms de son Roadster. À vrai dire, cela fait déjà un petit moment qu’on l’attend, puisque cette 2ème génération fut officiellement annoncée en 2017 par l’homme d’affaires. Son lancement était prévu pour 2020.

Mais on le sait, Tesla n’est pas vraiment la marque la plus réputée pour sa ponctualité, puisque le pick-up avait par exemple été présenté en 2019. C’est dans ce contexte qu’Elon Musk avait finalement reporté l’arrivée de la supercar électrique en 2023, avant de la décaler encore à 2024. Puis, plus de nouvelles, jusqu’à aujourd’hui. En effet, le patron de la marque, accusé de consommer des drogues illégales s’est récemment exprimé sur X (anciennement Twitter) afin de donner des nouvelles.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ce dernier annonce que le design du Roadster a été retravaillé, mais surtout, il confirme qu’il sera développé en partenariat avec SpaceX. Pour mémoire, il s’agit de l’entreprise fondée par Musk, spécialisée dans l’espace, avec notamment le développement de ses célèbres lanceurs Falcon. Mais quel est le rapport entre l’entreprise aérospatiale et le constructeur automobile, si ce n’est que les deux ont été créées par le milliardaire ? Et bien il se dit que la supercar fera appel à des technologies développées par l’autre société.

À vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, puisqu’en 2020, le patron de Tesla annonçait que le Roadster pourrait proposer une option « SpaceX ». Mais de quoi s’agit-il ? Et bien elle est assez folle, car elle prendrait la forme de propulseurs à gaz froid installés à l’arrière de la voiture, qui servirait tout simplement à la propulser à très grande vitesse. L’accélération pourrait atteindre les 2,5 g.

Elon Musk nous dit même que « vous allez préférez le Tesla Roadster à votre maison« . Rien que ça ! Le milliardaire précise que le 0 à 96 km/h sera atteint en moins d’une seconde. Et que « ce n’est même pas la partie la plus intéressante du Roadster« . Avant d’ajouter qu’il n’y « aura jamais d’autre voiture comme celle-ci, si on peut l’appeler une voiture« .

Arrivée imminente

À l’époque, Elon Musk avait affirmé que « nous allons faire des choses avec la nouvelle Roadster qui sont plutôt injustes pour les autres voitures« . Si cela pourrait ressembler à une simple blague, il semblerait que cette fonctionnalité serait encore d’actualité, à moins que la collaboration avec SpaceX prenne finalement une autre forme. Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant d’en savoir plus. Cependant, l’attente devrait être de courte durée, si l’on en croit le PDG.

Ce dernier explique en effet que le design est désormais prêt et que la voiture sera officiellement dévoilée dès la fin de cette année. Les premières livraisons devraient démarrer à partir de 2025. De quoi nous mettre l’eau à la bouche, alors que ce Tesla Roadster devrait rivaliser avec la nouvelle Yangwang U9, que nous avions pu découvrir en avant-première, ainsi que la radicale Rimac Nevera, entre autres. Espérons cependant que la supercar électrique sera bel et bien commercialisée en Europe, et notamment en France…

Pour mémoire, la super-sportive sera équipée de trois moteurs électriques, qui développeront un total de 10 000 Nm de couple, tandis que la puissance n’a pas encore été dévoilée. On sait cependant que le Roadster devrait atteindre une vitesse maximale tout bonnement incroyable de 400 km/h. Si la capacité de la batterie n’a pas non plus été détaillée, cette dernière devrait permettre à la voiture de parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres en une seule charge à une vitesse de croisière de 110 km/h selon la marque.

Quid du prix ? Ce dernier devrait tourner autour des 250 000 dollars pour la version de lancement Founders Series, et le modèle standard coûtera 200 000 dollars. Une réservation de 45 000 dollars qui sera déduite du prix total sera aussi demandée.