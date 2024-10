Voici les 3 grandes annonces de Tesla : Robotaxi, Robovan et Optimus

Pendant 30 minutes, Elon Musk a décrit un monde où votre voiture n’a ni volant ni pédales, où un robot vous sert votre café du matin, et où un minibus sans chauffeur vous emmène au travail. C’est le futur que Tesla nous promet. Voici les trois annonces à retenir.

Ce matin, très tôt en France, après un retard considérable qui a fait pester plus d’un spectateur (et journaliste), Elon Musk est finalement monté sur scène pour présenter les dernières innovations de Tesla.

Comme à son habitude, le CEO a livré un discours décousu, jonglant entre blagues, promesses audacieuses et détails techniques parfois nébuleux. Malgré tout, trois annonces majeures ont émergé de cette présentation chaotique.

Notablement absent de la conférence : toute mention de la Model 2, la voiture électrique abordable tant attendue de Tesla, ce qui laisse les spéculations aller bon train sur l’avenir de ce projet.

Le Robotaxi : l’autonomie totale, mais pas tout de suite

La star de la soirée était incontestablement le Robotaxi de Tesla. Il se nomme Cybercab. Notez cependant que Tesla mentionne « Robotaxi » sur son site.

Imaginez un véhicule sans volant ni pédales, capable de vous conduire en toute autonomie pendant que vous vous prélassez à l’arrière. Elon Musk a fait une entrée remarquée en arrivant dans ce véhicule futuriste, déclarant avec son humour habituel : « Il n’y a pas de volant ou de pédales, donc j’espère que ça va bien se passer. ».

Le design du Robotaxi est à la fois minimaliste et futuriste. Équipé de portes papillon qui s’ouvrent vers le haut, le véhicule ne dispose que de deux sièges. L’absence totale de volant renforce visuellement le concept d’autonomie complète, ce qui marque une rupture nette avec les voitures traditionnelles.

Côté technique, le Robotaxi semble être équipé de projecteurs à l’avant plutôt que de phares traditionnels. Cette caractéristique pourrait être liée à des fonctionnalités avancées de conduite autonome, comme la projection d’informations sur la route ou la communication avec d’autres véhicules et piétons.

Elon Musk a également lâché une information intrigante : « it has no plug » (il n’a pas de prise). Cette affirmation soulève des questions sur le système de recharge sans fil par induction. Ce robotaxi n’a que deux places avec un coffre, il ressemble à ce que l’on aurait pu attendre de la Model 2, un véhicule aux allures futuristes, bien plus compact qu’une Model 3. Si vous voyagez en couple avec un enfant, il faudra donc 2 taxis…

Elon Musk a articulé son discours autour de plusieurs arguments clés en faveur des véhicules autonomes :

Durabilité : une utilisation plus intensive des véhicules pourrait réduire significativement le nombre de voitures nécessaires, contribuant à un avenir plus durable. Sécurité : l’accent a été mis sur le potentiel des voitures autonomes pour « sauver des vies », probablement en réduisant les accidents dus à l’erreur humaine. Gain de temps : Elon Musk a souligné les avantages pour les passagers, qui pourront utiliser leur temps de trajet pour se détendre, dormir, travailler ou se divertir, pour regarder des films par exemple.

Un aspect intéressant du service Robotaxi serait sa flexibilité. Elon Musk a expliqué qu’une fois appelé, le véhicule serait à la disposition de l’utilisateur aussi longtemps que nécessaire, que ce soit pour de courts trajets ou pour toute une journée.

De plus, contrairement à de nombreux véhicules autonomes en développement, le Robotaxi n’utilisera pas d’équipements coûteux comme le radar ou le lidar. À la place, il s’appuie uniquement sur des caméras pour sa technologie de conduite autonome (FSD – Full Self-Driving), une approche que Tesla défend depuis longtemps.

Le CEO de Tesla a annoncé un prix « inférieur à 30 000 dollars » pour le Robotaxi. Et les particuliers pourront l’acheter, pas seulement les entreprises.

Elon Musk a également déclaré que Tesla prévoyait que les trajets en robotaxi coûteraient moins cher que les transports publics. Il a ajouté que le coût moyen d’exploitation du Cybercab se situerait au fil du temps autour de 0,20 dollar par mile, ce qui donne 0,18 dollar HT pour effectuer 1,6 km. Pour vous donner une idée, il y a 30 km entre l’aéroport CDG et le centre de Paris… Donc, pour 30 km, le prix HT serait de 3,75 euros (4,5 euros TTC).

Quant à la date de sortie, ne retenez pas votre souffle : la production ne devrait pas commencer avant « 2026… avant 2027 ». Et connaissant les antécédents de Tesla en matière de respect des délais, il serait sage de prendre ces dates avec des pincettes.

Elon Musk a fait une brève mention des Model 3 et Model Y actuels dans le contexte de la conduite autonome. Il a déclaré qu’il prévoyait de lancer des voyages entièrement autonomes avec les Model 3 et Model Y au Texas et en Californie « l’année prochaine ».

D’ici le milieu de l’année prochaine, nous aurons plus d’un million de voitures Tesla sur la route avec un matériel de conduite entièrement autonome, des fonctionnalités complètes, à un niveau de fiabilité tel que nous considérerons que personne n’a besoin d’y prêter attention, ce qui signifie que vous pourrez vous endormir. Elon Musk

Elon Musk a décrit une stratégie similaire à celle d’Uber ou d’Airbnb, où les propriétaires de Tesla pourront ajouter leurs véhicules à l’application de covoiturage de Tesla pour gagner des revenus supplémentaire lorsque les voitures ne sont pas utilisées, et Tesla prendra 25 à 30 % des revenus (similaire au taux de prise en charge de l’App Store d’Apple).

Pour aller plus loin

Voitures autonomes : quelles sont les différences entre les niveaux d’autonomie ?

Quoi qu’il en soit, si Tesla veut commercialiser la conduite autonome de niveau 4 – ce qui signifie que le véhicule peut se conduire seul dans certaines conditions sans avoir besoin d’un humain pour prendre le relais – il devra prouver la sécurité. Tesla a fait l’objet de nombreuses enquêtes fédérales pour des accidents mortels survenus alors que le système Autopilot, le système avancé d’assistance à la conduite de niveau inférieur de Tesla, était en place.

Le Robovan : Tesla s’attaque au transport collectif

Elon Musk a également dévoilé le concept du « Robovan ». Ce véhicule autonome, capable de transporter jusqu’à 20 personnes, ressemble plus à un petit bus ou à un wagon qu’à une voiture traditionnelle.

Cette annonce marque une incursion intéressante de Tesla dans le domaine du transport collectif autonome. Le Robovan pourrait potentiellement révolutionner les déplacements urbains et interurbains, en offrant une alternative flexible aux bus traditionnels et aux services de covoiturage.

Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment ce véhicule s’intégrera-t-il dans les infrastructures urbaines existantes ? Quels défis réglementaires Tesla devra-t-il surmonter pour mettre en circulation des véhicules de transport collectif sans chauffeur ? Malheureusement, le discours décousu d’Elon Musk n’a pas apporté ces précisions.

A beautiful spring landscape at SoFi Stadium with lush green palm trees and plants with powerful clouds at sunset in Inglewood California USA

Optimus : Le robot qui veut être votre ami

Enfin, Elon Musk a abordé le sujet d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla. Selon ses dires, Optimus sera « simplement votre ami » et pourrait devenir « le plus grand produit de tous les temps ». Des affirmations audacieuses, certes, mais qui soulèvent de nombreuses questions sur les capacités réelles de ce robot.

Pour démontrer les capacités d’Optimus, Tesla a mis ses robots à contribution pendant l’événement, les faisant servir des boissons aux invités. Une démonstration sympathique, mais qui reste loin des capacités avancées promises par Elon Musk.

Le PDG a annoncé un prix potentiel entre 20 000 et 30 000 dollars pour Optimus. Un tarif qui semble étonnamment bas pour un robot humanoïde avancé, surtout quand on connaît le coût des robots industriels actuels. Mais, très élevé pour le grand public.

De manière amusante, Elon Musk a demandé aux invités d’être « gentils » avec les robots, une remarque qui soulève des questions sur la robustesse et la fiabilité actuelles d’Optimus.

Le défi de la réalité face aux promesses

Comme souvent avec Tesla, ces annonces soulèvent autant de questions qu’elles n’apportent de réponses. L’entreprise a certes prouvé sa capacité à innover dans le passé, mais les défis techniques, réglementaires et éthiques liés à ces nouvelles technologies sont colossaux. Et Tesla a fait beaucoup de promesses dans ce sens par le passé.

La conduite entièrement autonome, promise depuis des années, n’est toujours pas une réalité quotidienne fiable. Les systèmes actuels de Tesla, bien qu’avancés, nécessitent toujours la supervision d’un conducteur. Le passage à une autonomie totale, sans volant ni pédales, représente un saut technologique considérable.

De même, créer un robot humanoïde polyvalent et abordable est un défi que même les géants de la robotique n’ont pas encore relevé. Les robots actuels les plus avancés sont soit très spécialisés, soit extrêmement coûteux.