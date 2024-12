Avec cette décision scandaleuse, Trump pourrait avantager Tesla au détriment de la sécurité

Revenu à la tête des États-Unis, Donald Trump pourrait supprimer l’obligation pour les constructeurs de signaler à l’administration les accidents impliquant des systèmes avancés d’aides à la conduite, comme l’Autopilot et le FSD de Tesla. Une décision qui pourrait favoriser la marque, mais au détriment de la sécurité.

Navigation Autopilot sur Tesla Model 3 // Source : Bob Jouy pour Frandroid

Si le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, ne prendra pas officiellement son poste avant le mois de janvier prochain, il commence déjà à constituer ses équipes, et surtout à annoncer ses premières décisions. L’homme d’affaires, très proche d’Elon Musk a justement nommé ce dernier au sein de son gouvernement.

Une décision surprenante

Celui-ci, qui est récemment devenu l’homme le plus riche de l’Histoire sera désormais en charge de l’efficacité gouvernementale (DOGE). Cette division aura pour but de réduire la « bureaucratie excessive » au sein de l’administration américaine. Il faut savoir qu’entre le président et l’homme d’affaires, c’est une histoire d’amour qui dure depuis un petit bout de temps déjà, puisqu’Elon Musk aurait dépensé plus de 250 millions de dollars pour aider à la réélection de Donald Trump.

Ce dernier devrait en retour avantager Tesla dans certains domaines, et ce alors qu’il n’est pourtant pas du tout favorable au développement de la voiture électrique. Et voilà justement que l’agence de presse britannique Reuters vient d’annoncer une toute nouvelle décision prise par le milliardaire, ayant déjà été à la Maison Blanche entre 2017 et 2021. Son équipe de transition demande la suppression de l’obligation pour les constructeurs automobiles de communiquer sur les données d’accidents.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Cela concerne tout particulièrement ceux impliquant des systèmes d’aide à la conduite avancés, comme le dispositif de conduite semi-autonome Autopilot de Tesla ainsi que le FSD. À l’heure actuelle, les marques ont l’obligation de communiquer auprès de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration ), l’organisme chargé des enquêtes liées aux accidents routiers. Or, cela ne plaît pas du tout à Elon Musk, dont les voitures sont régulièrement dans le collimateur des autorités. Et ce en raison d’accidents, parfois mortels, lié de près ou de loin à l’Autopilot.

L’homme d’affaires d’origine sud-africaine avait déjà plaidé en faveur d’une suppression de cette obligation. Celui-ci estime en effet que son système de conduite semi-autonome ainsi que son FSD (full self-drive) auraient été injustement ciblés. Pour mémoire, Tesla serait l’entreprise qui aurait signalé le plus grand nombre d’accidents depuis la mise en place de cette obligation. Au total, 1 500 auraient été communiqués aux autorités depuis 2021, ce qui est assez élevé et qui n’avantage évidemment par le constructeur américain.

Un risque pour la sécurité ?

Surtout que ce dernier veut tout faire pour rassurer ses potentiels futurs clients, en publiant notamment des rapports mettent en avant les chiffres vantant la sécurité de ses voitures. Ces derniers sont d’ailleurs plutôt bons, étant en baisse de 91 % par rapport à la moyenne américaine. La firme avait aussi récemment dévoilé une série de vidéos montrant comment son FSD était testé, montrant ses capacités assez impressionnantes. Mais tout n’est pas rose non plus, car selon Reuters, Tesla aurait été responsable de 40 accidents mortels sur les 45 signalés à la NHTSA jusqu’au 15 octobre.

Parmi eux, un ayant eu lieu en 2023 en Virginie, où un conducteur ayant activé l’Autopilot a percuté un semi-remorque. Un autre avait eu lieu quelques mois plus tard, tuant le conducteur d’une Tesla et blessant quatre pompiers. Sauf que la décision de Donald Trump de supprimer l’obligation de signaler les accidents pourrait avoir un impact délétère sur la sécurité des voitures autonomes, dont celles de Tesla. En effet, selon la NHTSA citée par CNBC, « ces données sont cruciales pour évaluer la sécurité des technologies émergentes de conduite automatisée ».

Sans ces dernières, « la NHTSA ne peut pas facilement détecter les schémas d’accidents qui mettent en évidence des problèmes de sécurité ». Ainsi, si les constructeurs ne sont plus dans l’obligation de communiquer sur leurs accidents, les enquêtes seront plus difficiles, voire impossibles. Les marques pourraient dissimuler les collisions et autres défaillances, ce qui risque de rompre la confiance des conducteurs, et réduire la sécurité générale de ces autos et de ces systèmes. Pour l’heure, ni Donald Trump ni Elon Musk ne se sont exprimés sur le sujet.