Tesla supprime l’une des options les plus révolutionnaires de son Cybertruck

Le Tesla Cybertruck a déçu sur de nombreux aspects, dont son autonomie. Pour répondre à ces manques, Tesla avait prévu de proposer une version avec un prolongateur d’autonomie assez spécial sur le marché. Mais plus d’un an après le lancement du Cybertruck, la version à l’autonomie étendue semble être tombée à l’eau.

Tesla avait peut-être été un peu trop ambitieux lors de l’annonce, en 2019, du Tesla Cybertruck. Le pick-up était celui de tous les extrêmes : on se rappelle encore de la vitre annoncée comme incassable, mais qui s’est brisée lors de la présentation. Ça part mal…

L’autonomie avait été annoncée comme importante, avec 500 miles, soit 800 km, pour un prix de 70 000 dollars. Mais dans les faits, les prix sont plus élevés et l’autonomie n’est pas au niveau des annonces. Tesla a donc pensé un temps à une solution, mais seulement un temps, puisque Electrek vient de nous faire remarquer la suppression de l’accessoire « Range Extender » du catalogue.

Une autonomie décevante

Récemment, on vous a présenté les résultats 2024 du Cybertruck, à l’occasion de l’arrivée au catalogue de la version Propulsion, moins chère, avec plus d’autonomie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont décevants. Quand Elon Musk prévoyait d’en vendre 250 000 par an, seulement 40 000 exemplaires ont trouvé preneur en 2024. L’une des raisons de ce mauvais départ peut être trouvée dans une autonomie inférieure aux promesses.

Car si Elon Musk et son équipe parlaient de 800 km d’autonomie, dans les faits, on est plus proches des 560 km estimés par le constructeur, et des 480 km mesurés en conditions réelles. Bref, il manque environ 300 km d’autonomie au Cybertruck. Tesla avait pourtant une solution, avancée à l’automne 2023 lors de la présentation du Cybertruck de série.

Où est passé l’option prolongateur d’autonomie ?

Tesla prévoyait alors de proposer, à terme, un prolongateur d’autonomie pour compenser les kilomètres manquants. Toutefois, ce prolongateur est quelque peu particulier : il ne s’agit pas d’un moteur thermique générant de l’électricité, comme on en voit sur d’autres modèles portant la mention REV ou EREV (comme le Leapmotor C10 REEV), mais plutôt d’une batterie additionnelle de 50 kWh à installer dans la benne du pick-up, au prix d’une légère perte d’espace de chargement.

Mais ce choix n’a rien de surprenant venant de Tesla : le constructeur ne maîtrise pas la technologie des moteurs thermiques et ne souhaitait probablement pas dépendre d’un fournisseur externe pour ce type de composants.

Tesla proposait déjà une option permettant de réserver le « Range Extender » pour 2 000 dollars, soit environ 1 750 euros actuellement. Une somme qui devait être déduite du prix total de l’équipement, estimé à 16 000 dollars. Pour ce prix, il était attendu du Range Extender d’apporter 120 miles supplémentaires, soit 195 km d’autonomie.

Toutefois, Tesla a récemment supprimé cette option du configurateur du Cybertruck. Après deux reports de sa date d’arrivée, l’avenir du prolongateur d’autonomie semble compromis. Il pourrait ne jamais voir le jour, une perspective d’autant plus inquiétante pour les clients ayant versé un acompte, signalé par la marque comme non remboursable comme le précise nos confrères de Numerama.