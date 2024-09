Ils sont parmi les premiers à goûter au dernier moteur Bosch : voici les nouveaux VTT électriques de Haibike

La marque allemande Haibike dévoile une partie de sa gamme 2025. Le constructeur a présenté plusieurs VTT à assistance électrique dotés du tout nouveau Bosch Performance Line CX de 5e génération. Les cadres en aluminium ont également été repensés pour offrir plus de performances, tout en intégrant le choix entre une version à cadre haut et une autre à cadre bas.

Le Haibike AllTrail Low avec son cadre bas tout suspendu. Crédit : Haibike

Avec ces trois nouveautés, Haibike propose un vélo électrique de trail dynamique, un VTT à assistance électrique sportif et un VTTAE tout suspendu. Le point commun entre tous ces vélos ? L’utilisation de l’aluminium pour le cadre et du tout dernier moteur électrique de Bosch, le Performance Line CX de 5e génération tout juste présenté.

Deux cadres en aluminium pour la performance

Le carbone est certes un matériau léger et performant, mais il est coûteux et fragile. Pour un VTT, il est parfois plus prudent d’utiliser de l’aluminium. Bien travaillé, l’aluminium peut offrir un comportement proche de celui du carbone sans craindre de casser le cadre.

Les nouveaux Haibike AllMtn, Alltrail et Adventr sont tous conçus sur deux plateformes en aluminium. Pour l’année 2025, Haibike propose une variante à cadre bas sportif. Ainsi, Haibike promet dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction d’avoir un vélo adapté à différents styles de pilotage et niveaux de pratique.

Un moteur électrique performant

Pour des sorties sportives mais aussi pour des sensations, Haibike a fait le choix d’un moteur haut de gamme. Le Bosch Performance CX de 5e génération fraîchement introduit, qui délivre un couple de 85 Nm et une puissance maximale de 600 W.

Crédit : Haibike

Il est associé à une batterie amovible de 800 Wh avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à l’option Range Extender.

Trois vélos pour différents usages

Dans une volonté de proposer une gamme polyvalente de vélos électriques, Haibike propose trois modèles :

AllMtn: le vélo de trail survolté

Haibike présente son AllMtn. Il s’agit d’un vélo de trail se voulant dynamique, agile et stable. Pour cela, le AllMtn 6 est équipé d’une suspension RockShox avec un débattement de 160 mm à l’avant et de 150 mm à l’arrière, ainsi que d’une transmission Shimano SLX.

Crédit : Haibike

Le poids maximal admis par ce cadre en aluminium est de 135 kg. Toutes les morphologies de cyclistes peuvent ainsi profiter des plaisirs de la ride en forêt et en montagne.

Moteur : Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h

Batterie : Bosch PowerTube 800Wh

Chargeur : Bosch Standard Charger 4Ah

Fourche : RockShox Psyl Gold RC

Amortisseur : RockShox Deluxe Select Plus

Dérailleur arrière : Shimano SLX M7100, 12-vitesses

Freins : Shimano MT420, aluminium, 203 mm

Pneus : Avant Continental Kryptotal- F, 60-622 / Arrière Continental Xynotal Trail Endurance, 65-584

Roues : WTB ST i30 TCS

Selle : Prologo Proxim W400



Alltrail High et Low : un cadre haut et un cadre bas

Là où Haibike propose la plus grande innovation, c’est avec les Alltrail High et Low. Il s’agit du même vélo, mais avec deux cadres différents partageant les mêmes caractéristiques. Seul le débattement de suspension change, en légère défaveur de la version à cadre bas (high : 140/140, low : 140/130).

Crédit : Haibike

L’avantage du cadre bas est sa plus grande maniabilité dans les descentes et les passages techniques. Avoir un cadre bas est moins encombrant entre les jambes du vététiste, laissant ainsi plus de possibilités dans le pilotage. De plus, le centre de gravité plus bas offre une meilleure stabilité dans les pentes à forts pourcentages.

Les plus aventuriers apprécieront la présence du système Bosch eBike ABS, empêchant le blocage de la roue avant et réduisant ainsi le risque de chute au freinage.

Son cadre, lui aussi en aluminium, fait encore mieux que celui du AllMtn. En effet, le Alltrail accepte un poids total en charge maximal allant jusqu’à 150 kg.

Moteur : Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h

Batterie : Bosch PowerTube 800Wh

Chargeur : Bosch Standard Charger 4Ah

Fourche : FOX 34 Float AWL

Amortisseur : RockShox Deluxe Select Plus

Dérailleur arrière : Sram NX Eagle 12-vitesses

Freins : Magura CT eSTOP ABS, aluminium

Pneus : Continental Xynotal Trail Endurance, 60-622

Roues : WTB ST i30 TCS

Selle : Selle Royal Vivo

Adventr High et Low : un équipement pléthorique

Le troisième modèle présenté par Haibike est l’Adventr High et Low. Lui aussi est disponible en cadre haut ou bas, avec les avantages propres à chacun.

Crédit : Haibike

Cependant, cette version se distingue par un équipement enrichi, comprenant un porte-bagages, un garde-boue et des feux. Un peu moins radical dans sa conception, ces équipements offrent un peu plus de confort lors des longues randonnées. À noter qu’il est également équipé du système ABS Bosch eBike.

Moteur : Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h

Batterie : Bosch PowerTube 800Wh

Chargeur : Bosch Standard Charger 4Ah

Fourche : SR Suntour Mobie 36, air

Amortisseur : SR Suntour Edge R 130

Dérailleur arrière : Shimano Deore XT RD-M8100 12-vitesses

Freins : Magura MT-C ABS, aluminium

Pneus : Schwalbe Johnny Watts, 60-584

Roues : WTB ST i30 TCS

Selle : Prologo Proxim W400

Crédit : Haibike

Les prix de ces trois nouveaux VTT à assistance électrique de Haibike ne sont pas encore divulgués. En revanche, les premiers modèles seront expédiés cette semaine aux revendeurs de la marque, pour une disponibilité entre mi-octobre et la fin d’année.

Voici la grille tarifaire des premiers modèles disponibles :

ALLMTN 6 : 5699 €

ALLMTN 4 : 5199 €

ALLTRAIL 10.5 ABS : 5999 €

ALLTRAIL 10 : 5199 €

ALLTRAIL 8 : 4999 €

ADVENTR 11 ABS : 6199 €

ADVENTR 10 : 5399 €

ADVENTR 8.5 : 4899 €