Selon le média allemand eBike News, le célèbre motoriste Bosch s’apprêterait à présenter la cinquième génération de son moteur Performance Line CX, destiné aux vélos électriques haut de gamme. Une invitation presse aurait même été envoyée pour se donner rendez-vous le mardi 10 septembre.

À l’Eurobike 2024, organisé en juillet dernier, une rumeur sur laquelle Frandroid ne s’est pas attardée n’a cessé de circuler dans les allées du salon : un nouveau moteur Bosch serait dans les tuyaux. Mieux, certaines marques l’auraient déjà installé sur des vélos électriques exhibés sur leur stand. Il ne s’agissait pas vraiment d’un nouveau moteur à proprement parler, mais plutôt d’une 5e génération du fameux Performance Line CX.

Plus puissant moteur de la gamme, ce système taillé pour les vélos électriques haut de gamme a en effet été aperçu à plusieurs reprises sous forme de prototype final. Les dimensions n’évolueraient pas outre mesure par rapport à l’itération actuelle, mais les points d’ancrage reprendraient ceux du Performance Line SX, notait par exemple le magazine spécialisé Vojo.

Un timing qui a du sens

Une chose est sûre : ce n’était qu’une question de temps avant que Bosch ne lève le voile sur ce projet. Et selon eBike News, c’est tout simplement imminent. Le média allemand dit avoir reçu une invitation de Bosch, qui les convie à une conférence de presse le mardi 10 septembre afin de présenter les nouveaux produits pour l’année à venir.

Source : Bosch

Dans l’idée, le timing a du sens. D’autant plus que des essais grandeur nature pourraient par exemple être organisés au Roc d’Azur 2024, sis du 9 au 12 octobre prochain. Cet événement n’est autre que le temple du VTT et du VTT électrique, soit la catégorie de vélo parfaitement taillée pour le Performance Line CX.

Un couple revu à la hausse ?

Que pourrait nous réserver cette 5e génération ? On imagine que les ingénieurs ont travaillé sur une conception toujours plus fine et aboutie afin d’optimiser encore plus l’intégration du moteur au sein des vélos. Aussi, il se murmure qu’une montée en puissance du couple, à hauteur de 90 Nm en tout, pourrait avoir lieu. Ne fermons enfin pas la porte à une nouvelle batterie toujours plus généreuse en capacité énergétique.

Frandroid a contacté Bosch France pour en savoir davantage.