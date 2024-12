1900 € d’aide pour l’achat d’un vélo électrique : la Californie lance un programme inédit qui a aussi ses limites

À partir du 18 décembre, le « California e-bike Incentive Project » sera officiellement lancé en Californie. Il promet de financer l’achat d’un vélo électrique jusqu’à 2000 dollars, soit un montant extrêmement élevé et quasi jamais vu ailleurs. La limite, c’est que seules 1500 personnes pourront réellement en profiter.

Source : Claude Piché via Unsplash

En France, les aides à l’achat pour un vélo électrique se comptent en quelques centaines d’euros « seulement », jamais en milliers – à quelques exceptions près pour les vélos cargo notamment, bien que les aides nationales ont récemment disparu. L’état californien, lui, n’y va pas de main morte et va prochainement lancer un programme de financement inédit promettant jusqu’à 2000 dollars de bonus, peut-on lire dans les colonnes d’eBike News.

Un triple objectif environnement et sociétal

Le « California e-bike Incentive Project », de son nom, débutera officiellement le 18 décembre prochain. Sa promesse : un coup de pouce inédit de 2000 dollars donc, soit environ 1900 euros, pour accompagner financièrement certains citoyens dans leur achat d’un vélo électrique.

L’objectif est triple : réduire les déplacements en voiture ; améliorer la qualité de l’air et faciliter l’accès à une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Cette initiative a par ailleurs été imaginée aux côtés de 20 organisations communautaires, qui se chargeront de sensibiliser les populations à ce programme et à les accompagner dans leur démarche.

Source : Unsplash/evgeniain

Si la démarche est évidemment louable, une petite limite se dessine rapidement : le budget de 3 millions de dollars est débloqué pour « seulement » 1500 vélos électriques. Disons que ce volume de cycles est un bon début, mais il nous paraît un poil faible pour drastiquement changer les choses. Seuls les Californiens de plus de 18 ans sont par ailleurs éligibles.

Pour les ménages les moins aisés

En revanche, le « California e-bike Incentive Project » est pertinent en ce sens où il s’adresse aux ménages les moins aisés, selon une méthode de calcul basée sur le revenu annuel brut du ménage.

En outre, les personnes vivant dans des communautés défavorisées pourront recevoir une aide supplémentaire de 250 dollars. Pour des déplacements courts, cela peut être une très belle opportunité de privilégier le vélo électrique plutôt que la voiture, plus coûteuse pour le porte-monnaie et l’environnement.