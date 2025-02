Voici pourquoi l’Irlande a tout compris dans le développement du vélo

294 millions d’euros : c’est la somme qu’a décidé d’investir le ministère des Transports irlandais en 2025, pour développer les infrastructures cyclables et piétonnes partout dans le pays. Quand, en France, le budget vélo s’est réduit à peau de chagrin suite aux diverses coupes budgétaires.

Source : Audrey Nicole Kurniawan via Unsplash

En France, le Plan Vélo 2023 – 2027 reflétait les ambitions fortes d’un gouvernement enclin à développer la filière du cycle partout dans le pays, avec 250 millions d’euros alloués par année. Malheureusement, ce grand projet a été suspendu sous l’ère du très éphémère gouvernement Barnier, puis remis au goût du jour depuis la nomination du Premier ministre François Bayrou.

Mais malheureusement, le curseur a depuis été placé bien plus bas : M. Bayrou a simplement évoqué une enveloppe de 50 millions d’euros pour 2025, soit cinq fois moins que le budget initialement prévu. Alors forcément, lorsque l’Irlande annonce un plan d’investissement massif de 294 millions d’euros pour développer les infrastructures cyclables et piétonnes en 2025, cela donne envie de s’y intéresser de plus près.

Pour tout le monde

L’information nous vient tout droit des confrères de Weelz. On y apprend que la National Transport Authority (NTA), qui chapeaute ce programme, va dispatcher ce montant dans 31 collectivités locales pour y déployer des pistes cyclables, voies vertes, ponts pour vélos et piétons, stationnements vélos et aménagements proches des écoles. Personne ne sera oublié : les grandes comme les moyennes et petites villes en profiteront.

Source : Jibin P Mathew via Unsplash

Naturellement, la capitale Dublin héritera du plus gros montant, avec 45 millions d’euros notamment. Mais le plus intéressant dans tout ça reste les petits calculs de Weelz, qui ont mis en perspective le nombre d’euros investis par habitant entre la France et l’Irlande, selon leur budget respectif. Verdict : il y a un monde d’écart.

Un monde d’écart

Quand la France (66 millions d’habitants, enveloppe de 50 millions d’euros) prévoit 75 centimes d’euro par an et par personne, l’Irlande (6 millions d’habitants, 294 millions d’euros) voit clairement plus loin avec 60 euros par personne investis sur l’année 2025. Cela reflète parfaitement les visions et ambitions opposées des deux pays.

On le sait : le développement des infrastructures cyclables permet de booster la pratique du vélo car les utilisateurs profitent d’un cadre sûr pour se déplacer. Freiner le déploiement des pistes, c’est augmenter le risque que l’usage du vélo ne se développe pas aussi rapidement que prévu.