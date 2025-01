Lors d’une séance publique du 15 janvier 2025 tenue au Sénat, le Premier ministre François Bayrou a très brièvement évoqué le Plan Vélo – après l’avoir soutenu dans son discours de politique générale la veille – en évoquant « 50 millions d’euros de plus ». Mais par rapport à quoi ? Le mystère demeure.

Source : Sénat

« Le plan vélo doit être poursuivi avec les moyens qui lui sont nécessaires ». Lors de son discours de politique générale du 14 janvier 2025, le Premier ministre François Bayrou a envoyé un signal positif fort envers la filière du cycle. Non, le fameux Plan Vélo 2023 – 2027 n’est pas abandonné, comme on le pensait depuis l’éphémère gouvernement Barnier et les importantes coupes budgétaires annoncées.

Une annonce bien floue

Certes, aucun détail n’a été donné dans la poursuite du Plan Vélo, mais la volonté pour le maintenir semble être là. Rappelons dans les grandes lignes que les 250 millions d’euros annuels alloués à ce grand projet visent à développer plusieurs grands axes : production, infrastructures, primes ou encore formation.

Source : Sénat

Si le flou persiste, M. Bayrou a tenté d’apporter un peu de clarté budgétaire lors d’une séance publique tenue au Sénat le 15 janvier 2025 – voir à à partir de 02:27:29. « Moi je crois en un Plan Vélo : c’est 50 millions d’euros de plus. C’est 50 millions euros de plus », a-t-il martelé auprès des sénateurs et sénatrices de l’hémicycle.

Plus de carté est nécessaire

Naturellement, une question se pose : 50 millions d’euros de plus par rapport à quoi ? Par rapport à 0 euro ? Dans ce cas, l’année 2025 n’aurait droit qu’à une maigre enveloppe de 50 millions d’euros, soit cinq fois moins qu’initialement prévue.

Ou bien 50 millions d’euros de plus par rapport aux 250 millions d’euros originellement promis ? Soit un total de 300 millions d’euros, dans un contexte budgétaire tendu. Le doute est permis. On ne peut que saluer le maintien du Plan Vélo, mais il s’agirait désormais d’être plus clair sur les intentions du gouvernement.