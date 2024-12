Malgré 390 millions d’euros de perte, le n°1 du vélo en Europe se montre optimiste pour 2025

Accell Group, le n°1 du vélo en Europe, a publié un communiqué relatif à son bilan financier de l’année 2023. Si les 390 millions de pertes peuvent sembler inquiétants, l’entreprise reste optimiste pour 2025 grâce à sa restructuration opérée cette année et la réduction de sa dette de 600 millions d’euros.

Ce n’est pas un secret : comme plein d’autres acteurs européens, Accell Group (Lapierre, Winora, Babboe, Haibike, entre autres), le n°1 du vélo sur le Vieux continent, a souffert de la crise qui touche la filière du cycle depuis environ 2022. La baisse de la demande après deux années post-Covid fabuleuses, l’inflation et surtout le surstockage ont fait très mal aux finances du groupe.

Avec transparence, Accell Group n’hésite pas à faire le bilan financier de ses activités commerciales. Un récent communiqué de presse se penche ainsi sur l’exercice 2023, où le chiffre d’affaires a chuté de 10 % par rapport à 2022. L’autre chiffre important à retenir concerne les pertes nettes du fabricant : 390 millions d’euros.

Retour à la normale des stocks

Face à ces chiffres moroses, Accell Group a naturellement réagi en 2024, et se projette même avec optimisme à l’orée du millésime 2025. Déjà, ses volumes de stocks sont revenus à la normale : des 320 000 cycles en surstockage, le géant néerlandais est parvenu à diminuer le tout à environ 170 000 vélos, soit sa quantité de stocks conforme à ses habitudes.

En sus, la campagne de rappel des vélos cargo Babboe commence à toucher à sa fin, presque un an après le début de cette opération très coûteuse (50 millions d’euros). Plus de 80 % des vélos cargo touchés ont été récupérés, dont la majorité a été remplacée. Symboliquement, cette page Babboe qui se referme sonne presque comme un nouveau départ.

Source : Accell Group

N’oublions surtout pas la restructuration de la dette d’Accell Group, qui a récemment été soutenu par ses principaux actionnaires à hauteur de 600 millions d’euros, et ce afin de réduire sa dette de 40 % – qui navigue toutefois autour des 800 millions tout de même. Pour toutes ces raisons, Tjeerd Jegen, le CEO du groupe, voit l’avenir d’un bon œil.

« 2024 a été une année difficile tant pour l’industrie du vélo que pour Accell. Cependant, notre reprise se déroule bien dans tous les domaines. Nous avons normalisé nos stocks, réalisé des progrès significatifs dans notre recapitalisation et nous sommes fiers que l’une de nos marques clés Accell, Lapierre, revienne sur l’UCI World Tour », a-t-il déclaré Jegen.

L’optimiste au rendez-vous

Et de poursuivre : « Avec des opérations rationalisées, un modèle de distribution intégré, une équipe de direction solide et un bilan sain, Accell est bien placé pour permettre à ses marques uniques et emblématiques de bénéficier des tendances à long terme ».

L’intéressé revient par ailleurs sur l’année qui vient de s’écouler, difficile à plusieurs échelles : « En 2024, le ralentissement du secteur s’est poursuivi. Le marché a continué de connaître des stocks élevés chez les fabricants et les concessionnaires, tandis que les facteurs économiques mondiaux ont eu un impact sur la demande. Cela a conduit à des réductions importantes et à une nouvelle baisse », conclut-il.