Ce vélo électrique en titane bat des records de légèreté grâce à l’impression 3D et une batterie solide

Avec un cadre en titane et imprimé en 3D, unmoteur ultra-léger et une batterie solide, le vélo électrique de route Urtopia Titanium Zero n’affiche que 10,8 kg sur la balance, mais sa disponibilité est encore incertaine.

Source : Urtopia

Peu connue, Urtopia a débarqué en 2022 avec un vélo électrique avant-gardiste au cadre original en carbone. Puis la marque chinoise a voulu se faire remarquer lors des Pro Days 2023 avec un VAE doté de ChatGPT, mais qui nous avait peu convaincus. Lors du CES 2025, elle tente une nouvelle percée, par le biais d’un vélo électrique de route ultra-léger, nous apprend eBike News.

Des arguments de poids

L’Urtopia Titanium Zero étrenne, comme son nom l’indique, un cadre en titane (alliage type Toray) imprimé en 3D. Pour les non-connaisseurs, le titane est un matériau plus flexible et donc plus confortable que l’aluminium, tout en offrant plus de rigidité et de légèreté (mais il a une forte empreinte carbone).

Le cadre en titane est imprimé en 3D. // Source : Urtopia

Il permet ainsi au vélo électrique Urtopia de peser seulement 10,8 kg. C’est donc encore mieux que le Move Avian revendiquant 11,7 kg avec une technologie similaire sur certaines pièces du cadre. Le titane s’invite aussi sur la tige de selle, tandis que les roues et la fourche comptent sur du carbone.

Un des autres avantages d’Urtopia est la batterie à électrolyte solide (vulgairement appelée batterie solide). Cette technologie alloue une meilleure densité énergétique, ici de 300 Wh/kg, sans que l’on ne connaisse la capacité totale pour autant. Ce VAE de course devrait tourner autour de 250 Wh.

65 Nm de couple pour 1,2 kg, ce moteur est une boule d’énergie ! // Source : Urtopia

Dernier atout majeur, le petit moteur central « Quark DM 1.2 » annonce seulement 1,2 kg sur la balance, pour 65 Nm de couple. Deux valeurs flatteuses face à un Mahle X20 pointant à 1,4 kg et 55 Nm et proche du futur Mavic X-Tend !

Un vélo léger Urtopia bientôt sur les routes ?

Néanmoins, l’Urtopia Tinanium Zero ne livre pas d’autres informations, si ce n’est une « compatibilité » avec une transmission électronique par dérailleur SRAM 12 vitesses. La marque n’indique pas de date de lancement pour ce vélo électrique de route très léger, et encore moins de prix.

Le futur Urtopia Carbon 1 ST. // Source : Urtopia

Plus concret et certainement plus abordable, un vélo électrique de ville au cadre en carbone Urtopia Carbon 1 ST est aussi exposé, sans information complémentaire.