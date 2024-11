Thule, le leader des porte-vélos, rachète Quad Lock, pour un montant gargantuesque

Vous connaissez Thule pour les porte-vélos à installer derrière ou sur le toit de votre voiture. Il faudra aussi compter sur Thule pour la fixation de vos appareils sur le guidon d’un vélo. En effet, la marque suédoise vient d’annoncer le rachat de Quad Lock.

Thule est finalement qu’une histoire de fixation. En rachetant Quad Lock, Thule étend aussi ses activités aux accessoires vélo, comme l’annonce un communiqué de presse officiel.

Quad Lock, vous connaissez ?

Quad Lock est le leader mondial des solutions de fixation de téléphones dans les activités de loisir. Et il y a de fortes chances que vous ayez déjà croisé un produit Quad Lock, puisqu’on en trouve sur le marché du vélo, mais aussi celui de la moto et d’autres activités d’aventure.

Lancé en 2011 par deux amis vététistes australiens, le principe de Quad Lock est simple : le fabricant propose des coques de téléphone pour de nombreuses références sur le marché. Cette coque possède au dos une empreinte permettant de fixer le téléphone en un quart de tour à un support Quad Lock. Vous pouvez ainsi installer votre téléphone sur la potence ou le guidon de votre vélo, tel un compteur GPS Garmin, Wahoo ou Hammerhead. Mais vous pouvez aussi l’installer où bon vous semble grâce à un sticker adhésif.

Depuis, Quad Lock est implanté dans une centaine de pays, dont environ 75 % par e-commerce direct auprès des consommateurs. Sur les 12 derniers mois, Quad Lock a réalisé un chiffre d’affaires de 120 864 394 d’euros et une marge EBITA de 25 %.

Un rachat stratégique pour Thule

Le groupe suédois Thule vient de signer un accord de rachat pour acquérir Quad Lock. Cet achat devrait être conclu pour un prix de 308 245 000 €, soit un multiple de 10 de la marge EBITA.

Ce rachat témoigne d’une stratégie d’expansion pour Thule. Mattias Ankarberg, président et PDG du groupe Thule, a déclaré : « Nous emmenons Thule à un niveau supérieur, et nous le faisons en nous appuyant sur nos forces. Notre croissance rentable est alimentée par notre capacité à développer des positions de leader sur le marché dans des niches attrayantes. Nous l’avons prouvé dans des catégories où nous sommes présents depuis longtemps, comme les coffres de toit, et dans des catégories que nous avons acquises, comme les remorques multisports et pour vélos. »

L’objectif du groupe Thule est ambitieux puisqu’il vise 20 milliards de couronnes suédoises de chiffre d’affaires en 2030, soit 1 725 568 200 € selon le taux de change actuel. En ce sens, le rachat de Quad Lock par Thule permet au groupe de renforcer sa présence en Asie-Pacifique, passant de 5 à 10 % de part de marché. Aussi, Quad Lock va passer de 7 à 15 % de vente directe aux consommateurs. Thule compte pour cela sur la fidélité de ses clients passionnés de moto.