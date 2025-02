Méfiez-vous des avis en ligne : un outil à double tranchant selon l’UFC-Que Choisir

Immanquables sur l’Internet moderne, les avis sur les sites en ligne restent encore d’une fiabilité parfois douteuse, relève une enquête de l’UFC-Que Choisir.

94 % de la population française prête attention aux avis en ligne. C’est ce que nous apprend une récente enquête de Que Choisir. 73 % des interrogés affirment même que ces derniers influencent leurs décisions d’achat. Un outil primordial, mais pourtant pas toujours très fiable.

L’association de consommateurs explique en effet que les méthodes pour tromper le système sont nombreuses, même si de plus en plus d’outils existent pour dénicher les tricheurs et tricheuses.

Des faux avis achetés

Si la bataille contre les faux avis est menée depuis longtemps par toutes les grandes plateformes (1,3 million supprimés sur TripAdvisor, 250 millions sur Amazon), la lutte prend des formes très différentes au fil des différents tours de vis donnés par les plateformes.

En effet, l’UFC-Que Choisir note une recrudescence des avis véridiques, mais achetés. « Des chaînes de magasins font miroiter un bon de réduction ou l’ajout de points sur la carte de fidélité en échange d’un avis flatteur », note l’association. Parfois, cela va même jusqu’à un remboursement complet de l’article contre un avis 5 étoiles. « 6 % des répondants à notre enquête ont reconnu avoir déjà reçu une compensation en échange d’un avis » note Que Choisir.

Plus subtils, certains établissements demandent uniquement aux clients satisfaits de laisser un commentaire pour espérer faire pencher la balance en leur faveur. Parfois, ce sont même les propriétaires des établissements ou les salariés eux-mêmes qui laissent des commentaires flatteurs. « Il m’est arrivé à plusieurs reprises de découvrir sur Internet des avis positifs écrits par des managers ou des chefs de salle […] J’ai même vu des responsables demander à leur personnel d’en inventer, afin de diluer les avis négatifs laissés par des clients », note une source interrogée lors de l’enquête.

Éviter de se faire avoir avec quelques astuces

Autre méthode plus frontale : empêcher carrément un ou une internaute de publier un avis négatif. Que ce soit sur le site marchand, ou sur Facebook, les outils de blocage à priori ou a posteriori sont légion. Un quart des sondés affirment avoir déjà eu du mal à mettre leurs commentaires en lignes, surtout lorsque ces derniers étaient négatifs.

Cette manipulation des avis est pourtant très mal vue des autorités. Comme le rappelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, cela peut s’apparenter à des pratiques commerciales trompeuses. Un délit punissable de deux ans d’emprisonnement et de 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel en amende.

Pour autant, 70 % de la population dit faire confiance aux avis en ligne et les professionnels du secteur assurent que les faux avis sont rapidement noyés sous les retours d’expérience véridique, réduisant leurs influences.

Pour y voir plus clair l’UFC-Que Choisir conseille de garder un regard critique sur ces commentaires en en lisant à chaque fois au moins une dizaine, en croisant ses sources sur plusieurs sites ou en inspectant la date de création du profil ou de la publication de l’avis.