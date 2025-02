Patientez avant d’acheter : le MacBook Air M4 arrive bientôt

Envie d’un nouveau MacBook Air ? Pas si vite : Apple pourrait dévoiler ses modèles M4 dès mars.

Apple MacBook Air M3 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après l’iPhone 16e… Vous rêvez d’un MacBook Air flambant neuf ? Eh bien, rangez votre carte bleue encore un petit mois ! Selon Mark Gurman, un journaliste bien informé de Bloomberg, Apple s’apprête à sortir une nouvelle version de ses ordinateurs portables stars, les MacBook Air 13 et 15 pouces, avec une puce M4 sous le capot. Prévue pour mars 2025, cette mise à jour promet de booster les performances tout en gardant ce design fin et léger qu’on adore.

Une puce M4 pour tout changer

Si vous n’êtes pas un pro du jargon tech, pas de panique : la « puce M4 » est simplement le nouveau moteur qui fera tourner ces MacBook Air. C’est une évolution de la M3, sortie l’année dernière, et cette puce équipe déjà l’iMac, les MacBook Pro et le Mac mini.

Mark Gurman, dans sa newsletter Power On du 23 février 2025, explique que cette mise à jour concerne les deux tailles du MacBook Air : le classique 13 pouces et le plus grand 15 pouces, lancé l’an dernier. Les deux modèles devraient arriver en même temps, comme Apple l’avait fait pour les M3. Bref, si vous hésitez entre les deux, pas besoin de choisir tout de suite : ils seront bientôt là, tous beaux, tous neufs.

Pourquoi attendre avant de craquer ?

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi ne pas acheter un M3 maintenant, tant qu’il est en promo ? » Bonne question ! Apple prépare déjà le terrain pour le lancement du M4. D’après Mark Gurman, les équipes marketing et les magasins commencent à écouler les stocks actuels, un signe classique que la nouveauté approche. Si vous achetez aujourd’hui, vous risquez de regretter dans un mois en voyant un modèle plus puissant – et peut-être au même prix – débouler sur les étages.

Autre argument : les MacBook Air M4 pourraient hériter d’une fonctionnalité déjà vue sur le MacBook Pro M4 : la possibilité de brancher deux écrans externes en même temps, tout en laissant l’écran du portable allumé.

Si les MacBook Air passent au M4 dès mars, ils boucleront la transition de la gamme des portables Apple vers cette nouvelle génération de puces. Mais il reste encore deux retardataires : le Mac Studio et le Mac Pro, toujours coincés avec des puces M2. Pas de panique pour eux, Mark Gurman a une petite idée de leur planning : le Mac Studio pourrait adopter le M4 entre mars et juin, tandis que le Mac Pro attendrait l’été ou l’automne. Patience donc si vous visez ces machines plus musclées.