Si iOS 19 est une révolution, voici ce qu’il doit proposer

2025 serait enfin l’année du grand chamboulement pour le système de l’iPhone. On attend une refonte de l’interface, mais aussi de vraies nouveautés. Voici ce que l’on aimerait voir dans la prochaine version.

Les codes de design d’Apple Vision OS // Source : Apple

Au fil des ans, Apple améliore iOS, le système logiciel des iPhone. La firme rajoute de nouvelles fonctions et des options, mais n’a pas repensé son système depuis longtemps.

En fait, la dernière refonte complète du système date d’iOS 7 sorti en 2013, il y a plus de dix ans. D’après les bruits de couloirs les plus récents, l’année 2025 serait enfin l’année de la refonte pour iOS. La mise à jour vers iOS 19 changerait radicalement l’interface.

En attendant d’en savoir plus, voici ce que l’on révérait de voir Apple intégrer dans son système, en plus d’une simple refonte visuelle.

Une messagerie universelle

Aujourd’hui, on est habitué à échanger avec nos amis à travers l’application de message par défaut du smartphone, mais aussi toutes les applications dédiées comme WhatsApp, Signal, Messenger ou encore Telegram.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Et si iOS 19 pouvait tout réunir dans une seule application où l’on retrouverait tous ses contacts. C’est ce que Microsoft avait tenté de faire il y a fort longtemps avec le hub de messagerie dans Windows Phone. Apple pourrait le réinventer à sa sauce et à la mode de 2025.

Afficher deux applications à l’écran

Apple s’est pour le moment toujours refusé à proposer un multitâche complet sur l’iPhone, c’est-à-dire la possibilité d’afficher simultanément deux applications à l’écran.

Pourtant, avec l’éventuelle future arrivée d’un iPhone pliant, ce genre de fonctions pourrait prendre tout son sens. L’idée étant par exemple, de pouvoir composer un mail ou écrire une note tout en visualisant un document PDF.

Un vrai mode vacance

L’une des forces souvent trop peu exploitées de l’iPhone est son système de mode de concentration. Ce petit bijou permet de plus facilement contrôler la séparation entre travail et vie personnelle.

Vous pouvez régler votre iPhone pour qu’il bascule automatiquement en mode travail sur vos horaires de boulot, par exemple, en autorisant les notifications de Slack, et inversement, couper les notifications à partir d’une certaine heure ou quand vous arrivez chez vous.

Ce très bon système est un peu pénible à interrompre lorsque vous prenez des congés. Il faut dans ce cas reconfigurer le mode de concentration du travail pour l’empêcher de se déclencher.

On aimerait bien qu’Apple ajoute un mode vacance permettant de tout couper et d’ignorer les modes de concentrations pendant une durée déterminée. Un peu à la manière des fonctions similaires proposées par Gmail et Slack qui permettent de réellement débrancher en vacances.

Un mode Mac

L’iPhone est aujourd’hui un petit monstre de puissance, en particulier l’iPhone Pro de chaque année. D’après Apple, son smartphone est capable d’un grand nombre de tâches lourdes au point de rivaliser avec les capacités d’un ordinateur.

Transformer son smartphone en ordinateur, Samsung l’a fait // Source : Frandroid

La firme pourrait pousser le concept plus loin et profiter du passage à l’USB-C pour ajouter un vrai mode Mac à son iPhone. Connectez votre iPhone à un écran externe, un clavier et un souris, et vous auriez devant vous une interface proche de celle du Mac.

Refonte des réglages

Au fil des ans, les paramètres de l’iPhone sont devenus un véritable labyrinthe, à mesure qu’Apple ajoute des fonctions à son smartphone.

On aimerait qu’Apple reparte d’une feuille blanche pour réfléchir à une meilleure organisation. Quelle est la logique de répartition entre les réglages au premier niveau et ceux rangés dans « Général » ? Pourquoi est-ce que le menu Accessibilité cache autant d’options intéressantes pour tout le monde ? Pourquoi est-il encore obligatoire de passer par l’application réglage pour configurer l’appareil photo de l’iPhone ?

Autant de questions auxquelles une bonne réorganisation permettrait de répondre.

Encore plus de Continuité

La force d’Apple, c’est son écosystème et la façon dont les appareils de la marque peuvent travailler ensemble. Apple réunit toutes ces fonctions sous le terme « continuité ».

On a déjà la recopie de l’iPhone, mais on pourrait aller plus loin encore dans le domaine : afficher le niveau de batterie de son MacBook sur son iPhone ou pouvoir contrôler la lecture de musique de son iPhone depuis son Mac, pour donner deux exemples.

Et vous ?

Voici quelques idées qui changeraient fondamentalement l’usage d’un iPhone au quotidien. Nous avons décidé de nous concentrer sur des fonctions du système, mais évidemment on peut imaginer de grands changements pour les applications d’Apple comme Mail, Messages, Photos ou Notes.

Et vous, quelles fonctions révériez-vous de voir arriver sur iOS ?