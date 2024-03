La technologie va passer ce nouveau cap attendu d’après le patron de Nvidia

Jensen Huang, le PDG en poupe de Nvidia, affirme que l'intelligence artificielle sera bientôt capable de concurrencer l'humain sur la plupart des examens.

Marque encore méconnue récemment pour le monde de la finance, Nvidia est devenue le visage en bourse du boom de l’intelligence artificielle ces derniers mois. L’entreprise est désormais numéro 3 mondial en capitalisation, tout juste derrière Apple et Microsoft. Alors quand Jensen Huang, le PDG de Nvidia, s’exprime sur l’avenir de l’IA, on y prête forcément une certaine attention. Tout en gardant à l’esprit que l’investissement dans l’IA lui bénéficie désormais directement.

Une IA générale capable de répondre à tout

D’après Jensen Huang, des propos rapportés par Zdnet Korea et relayé par Zdnet France, l’intelligence artificielle pourrait en seulement quelques années devenir capable de concurrencer l’esprit humain. Plus précisément, une IA générative comme celle qui anime ChatGPT pourrait à l’avenir répondre à la plupart des examens de hautes études que l’on connait aujourd’hui. L’outil serait donc à la fois aussi intelligent qu’un médecin, un avocat ou un ingénieur. C’est en particulier le domaine médical qui poserait encore des difficultés. D’ici à cinq ans cependant, les choses pourraient changer.

On parle ici encore de connaissances théoriques et d’une capacité à répondre avec une connaissance encyclopédique du sujet. Le plus intéressant sera de déterminer si à l’avenir, l’IA sera capable de pousser une réflexion pour faire évoluer son domaine de compétence. Par exemple, peut-on imaginer un jour une IA générative capable de faire naitre une nouvelle théorie. Pour le moment, cela semble encore être du domaine de l’imagination.