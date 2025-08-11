Nvidia et AMD s’inclinent face à Trump pour sécuriser leur business en Chine

 
Deux mastodontes de la fabrication de semi-conducteurs ont accepté un accord de partage des revenus avec l’administration Trump afin de sécuriser leur business transpacifique. Une première dans l’industrie
C’est une victoire à la Pyrrhus pour les rois de l’intelligence artificielle. D’après des informations obtenues par le Financial Times, AMD et Nvidia ont conclut un accord avec Donald Trump promettant de redistribuer 15 % de leurs revenus générés grâce à la vente de puces en chine.

Plus précisément, ce sont les puces H20 et MI308 qui sont concernées. Celles-là mêmes qui alimentent les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Un risque plus qu’une opportunité ?

Cet accord avec le gouvernement étasunien intervient deux jours après que le PDG de Nvidia ait rencontré Donald Trump pour tenter de négocier des exceptions au droit de douane imposées par Donald Trump. Ces mêmes droits de douane avaient déjà forcé le patron d’Apple à faire des promesses d’investissements aux États-Unis tout en offrant un trophée drapé d’or 24 carats au président.

Selon un cabinet d’analyse, si un tel deal avait été mis en place sur la première moitié de l’année 2025, cela aurait rapporté 23 et quelques milliards de dollars à l’économie étasunienne, soit 0,07 % du PIB national. Cette contrainte imposée aux deux entreprises intervient après que l’administration Biden ait déjà interdit l’exportation de puces plus performantes vers le territoire chinois.

Si la signature d’un tel accord peut apparaître comme une victoire industrielle de plus pour Donald Trump, les spécialistes de la sécurité territoriale américaine ne voient pas exactement l’affaire de cet œil-là.

« Pékin doit se réjouir de voir Washington transformer ces autorisations d’exportation en sources de profit », s’amuse une ancienne responsable de l’administration interrogée par le Financial Times. D’autres expliquent que ces puces pourraient justement servir de « puissant accélérateur en termes d’IA » pour la Chine. Peut-être même servir dans des contextes militaires.

Une offrande pour Pékin ?

Ces conditions d’exportation imposées à AMD et Nvidia seraient en fait une manière d’apaiser les relations avec Beijing dans l’espoir de faire naître un accord commercial entre les deux pays.

Interrogé à propos de ce sujet, Nvidia précise juste qu’elle « respecte les règles établies par le gouvernement américain » dans la construction des échanges mondiaux. La firme justifie cet accord en expliquant que « les technologies américaines peuvent devenir le standard partout dans le monde si l’on s’en donne les moyens ».

