Nvidia H20 : une nouvelle carte graphique, mais elle ne nous concerne pas

Nvidia aurait entamé la production d'une nouvelle carte graphique dédiée à l'IA, réservée au marché chinois. Baptisée H20, elle s'applique à respecter scrupuleusement les conditions de l'embargo américain sur les GPUs exportés vers la Chine.

Peu à peu, Nvidia se dote d’un catalogue de cartes graphiques réservées exclusivement au marché chinois… et taillé sur-mesure pour respecter les conditions de l’embargo américain imposé aux GPUs pouvant être utilisé pour l’entrainement de modèles d’IA. Après la GeForce RTX 4090D, une version modifiée de la RTX 4090 dont nous parlions il y a quelques jours, la firme entamerait désormais la production d’une certaine « H20 ». Vouée aux mondes des serveurs et des entreprises, cette dernière commencerait à être fabriquée pour la Chine au cours du second trimestre 2024, rapporte WCCFTech.

La mise en production prochaine de cette nouvelle carte graphique ferait suite à l’apparition, cet automne, de rumeurs laissant justement entendre que Nvidia travaillerait à l’élaboration d’une gamme complète de GPUs vouée à l’IA et dédiée au marché chinois. Ce projet commencerait donc à prendre tournure. Pour rappel, ces puces serviraient, en Chine, d’alternatives aux GPUs H100, L40 et L4… qui sont tombés sous le coup de l’embargo américain.

Nvidia s’organise pour minimiser l’impact de l’embargo américain sur son activité en Chine

Sur le plan technique, la puce H20 serait donc une version castrée du GPU H100 de Nvidia. Elle se limiterait à une prise en charge de 96 Go de mémoire vive opérant à un maximum de 4 Tb/s, tout en développant 296 TFLOPs de puissance de calcul pour 400 W de TDP. La puce H100 resterait néanmoins beaucoup plus puissante : 6,69 fois plus rapide que la H20 dans certains contextes d’utilisation, lit-on. Parfait pour amadouer les autorités américaines.

Attendue initialement pour la fin d’année 2023, ces différentes puces spécialement conçues pour la Chine arriveront donc courant 2024. Un délai dû à la montée des tensions observée ces derniers mois entre Pékin et Washington. Pour le reste, on apprend que la production de ces nouveaux GPUs serait gérée par Wistron, l’un des principaux sous-traitants de Nvidia.

En attendant leur arrivée, les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA font avec les moyens du bord en s’accaparant notamment les derniers stocks deGeForce RTX 4090 disponibles en Chine. La nature ayant horreur du vide, Nvidia a tout intérêt de répondre à la demande rapidement, car d’autres acteurs pourraient s’engouffrer dans la brèche. On sait par exemple que Huawei commence déjà à proposer en Chine des puces certes beaucoup moins perfectionnées, mais offrant un rapport prix / performances alléchant. Certains analystes s’attendent d’ailleurs à ce que le groupe sorte gagnant de cet embargo imposé par Washington sur les GPUs.