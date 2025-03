iPhone 16e : avec ces nouvelles réductions, il est définitivement le moins cher des iPhone

Rendre encore moins cher le moins cher des iPhone ? C’est sûrement ce que s’est dit Bouygues Telecom en mettant en place ses nouvelles promotions sur l’iPhone 16e.

Le dos de l’Apple iPhone 16e // Source : Robin Wycke – Frandroid

Bouygues Telecom vient de lancer une nouvelle promotion sur l’iPhone 16e dans sa boutique en ligne. Avec des remises immédiates et différées, le nouveau smartphone d’Apple voit son prix chuter à 1 euro seulement, en étalant son paiement sur 24 mois (8 €/mois).

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit de se rendre sur sa boutique en ligne et de sélectionner l’offre avec un étalement de paiement sur 24 mois, associée à un forfait 5G 200 Go. Cette offre permet ainsi de bénéficier d’une remise immédiate et d’une offre de remboursement (ODR) de 80 euros.

Le prix d’achat de l’iPhone 16e passe alors à 1 euro, auquel il faut ajouter une mensualité de 8 euros pendant 24 mois.

Mieux encore, Bouygues Telecom propose en plus -100 € de remise différée pour la reprise de votre ancien mobile (d’une valeur de 10 euros minimum) avec les forfaits Bouygues Telecom.

iPhone 16e : le meilleur des technologies d’Apple avec une (1) petite concession

Frandroid a testé l’iPhone 16e il y a quelques jours et son verdict est élogieux. L’iPhone 16e est tout sauf un iPhone au rabais. Son design est somptueux : il dispose d’un châssis en aluminium sur les tranches, d’un écran bord à bord à l’avant, et l’appareil photo ne ressort pratiquement pas de son dos. Il a même droit à un écran OLED Super Retina XDR, « à la calibration parfaite » selon le test de Frandroid.

L’iPhone 16e a une encoche « à l’ancienne », mais la calibration de son écran OLED est parfaite. // Source : Robin Wycke – Frandroid

Côté performance, c’est également un sans-faute. Apple a doté son iPhone 16e d’une puce Apple A18 de dernière génération, la même que sur l’iPhone 16. Seule petite différence : Apple a retiré un cœur de la puce graphique (GPU). Mais pour l’instant, cela n’a aucune influence sur les jeux les plus gourmands, qui tournent de façon extrêmement fluide.

Il n’y a qu’un seul capteur photo dans le dos de l’iPhone 16e. Il dépasse peu et il fait admirablement bien son travail. // Source : Robin Wycke – Frandroid

Finalement, la principale concession que fait l’iPhone 16e pour faire baisser son prix provient de la photo. Ce smartphone ne dispose, en effet, que d’un seul capteur photo, un capteur de 48 mégapixels avec une ouverture à f/1.6. Pas d’ultra grand-angle ou de téléobjectif, donc, mais un appareil qui photo qui se débrouille particulièrement bien de jour comme de nuit et qui possède la « touche iPhone » avec des couleurs réalistes et des clichés très détaillés. Il ne fait qu’un seul type de photo, mais il le fait bien.

Un forfait 5G 200 Go Bouygues Telecom pour accompagner l’iPhone 16e

Pour bénéficier de l’iPhone 16e au prix de 1 euro (+8 euros par mois pendant 24 mois), il faut l’associer au forfait 5G 200 Go de Bouygues Telecom. Ce forfait nécessite un engagement de 24 mois. Il coûte 35,99 €/mois la première année, puis 45,99 €/mois ensuite. Il s’agit d’un forfait mobile haut de gamme, riche en options incluses :

une enveloppe de data de 200 Go en France métropolitaine, mais aussi en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

une enveloppe de data de 35 Go est également utilisable dans 15 autres destinations internationales (dont les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël, le Japon ou la Corée du Sud) ;

une deuxième carte SIM Internet est offerte pour utiliser le forfait sur un second appareil ;

les appels et SMS sont illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, dans les DOM et en Suisse.

Pour profiter de l’iPhone 16e au prix de 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois), il faut l’associer à un forfait 5G 200 Go et prendre l’étalement de paiement sur 24 mois.

En plus de ces avantages, le forfait propose un service après-vente disponible en boutique et le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, perte, vol ou casse.